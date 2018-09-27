Нетаньяху: крушение Ил-20 могло привести к "более серьезным последствиям"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что инцидент с российским Ил-20, сбитым над Средиземным морем, мог привести к "более серьезным последствиям".

"Крушение российского самолета могло иметь куда более серьезные последствия", — приводит слова главы правительства государственное радио Израиля Kan. Что конкретно имеется в виду под этими словами, Нетаньяху уточнять не стал.

Премьер также отметил, что Израиль продолжит противодействовать усилению военного присутствия Ирана в Сирии и планирует сохранить диалог с Москвой.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В результате катастрофы погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны России заявили, что израильская сторона ввела в заблуждение российских военных относительно района нанесения ударов по объектам в Сирии, что не позволило вывести Ил-20 в безопасное место.

Москва, как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, в рамках мер по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в течение двух недель передаст Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300.

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