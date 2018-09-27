ООН, 27 сен — РИА Новости. Главы МИД России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф на встрече в Нью-Йорке обсудили ситуацию в Идлибе и перспективы запуска политического процесса в Сирии, подтвердив намерение приложить усилия для скорейшего запуска конституционного комитета, заявили журналистам в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе встречи состоялось подробное обсуждение ситуации "на земле", в первую очередь в идлибской зоне деэскалации, а также перспективы запуска подлинного устойчивого процесса политического урегулирования сирийского кризиса", — заявили в МИД по итогам встречи.

В министерстве также отметили, что "участники встречи дали высокую оценку достигнутым в Сочи договоренностям по стабилизации обстановки в Идлибе, которые позволяют защитить мирное гражданское население при продолжении бескомпромиссной борьбы с терроризмом".

"Вновь подчеркнута нацеленность на ускорение усилий по формированию и запуску конституционного комитета в Женеве на основе решений конгресса сирийского национального диалога и резолюции 2254 СБ ООН", — добавили в МИД.

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