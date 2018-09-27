Главы МИД России, Турции и Ирана начали встречу по Сирии на полях ГА ООН

ООН, 27 сен — РИА Новости. Главы МИД России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф начали трехстороннюю встречу по Сирии на полях ГА ООН, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Чавушоглу заявил РИА Новости, что на встрече будет обсуждаться в том числе соглашение по Идлибу.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>