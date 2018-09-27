Трамп заявил, что Россия и Сирия могут проводить в Идлибе точечные операции

НЬЮ-ЙОРК, 27 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает против масштабной военной операции в сирийской провинции Идлиб, но считает, что сирийские и российские военные могут проводить там точечные операции против террористов.

Выступая на пресс-конференции, Трамп сообщил, что после сообщений о готовящейся крупномасштабной операции в Идлибе дал указание своей администрации "не допустить этого".

"Но это не значит, что они (Сирия и РФ – ред.) не могут быть избирательными и делать с террористами то, что надо делать. Но нельзя убивать миллионы людей… Миллионы людей погибли бы", — сказал президент США.

"Надеюсь, теперь это (операция) будет хирургически точным… Возможно, им нужно это делать", — добавил он.

При этом он приписал себе заслугу в том, что операция так и не началась, и заявил, что "многие сирийцы мне благодарны".

Со своей стороны он вновь отметил действия России, Сирии, Ирана и особенно Турции, которые достигли соответствующих договоренностей.

Идлиб является последней провинцией Сирии, неподконтрольной официальному Дамаску. Вопрос изгнания оттуда террористов, который, как считает Москва, является на данный момент ключевым, обсуждался на состоявшемся 7 сентября саммите президентов России, Турции и Ирана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, описывая ситуацию в Идлибе, называл провинцию "гнездом терроризма".

Позднее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.