Трамп заявил, что Россия и Сирия могут проводить в Идлибе точечные операции

НЬЮ-ЙОРК, 27 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает против масштабной военной операции в сирийской провинции Идлиб, но считает, что сирийские и российские военные могут проводить там точечные операции против террористов.
Выступая на пресс-конференции, Трамп сообщил, что после сообщений о готовящейся крупномасштабной операции в Идлибе дал указание своей администрации "не допустить этого".
"Но это не значит, что они (Сирия и РФ – ред.) не могут быть избирательными и делать с террористами то, что надо делать. Но нельзя убивать миллионы людей… Миллионы людей погибли бы", — сказал президент США.
"Надеюсь, теперь это (операция) будет хирургически точным… Возможно, им нужно это делать", — добавил он.
При этом он приписал себе заслугу в том, что операция так и не началась, и заявил, что "многие сирийцы мне благодарны".
Со своей стороны он вновь отметил действия России, Сирии, Ирана и особенно Турции, которые достигли соответствующих договоренностей.
Позднее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.
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