В Евросоюзе надеются на политическое решение по Сирии к весне 2019 года

ООН, 26 сен — РИА Новости. ЕС рассчитывает, что ко времени проведения в марте следующего года третьей Брюссельской конференции по Сирии политический процесс урегулирования будет налажен, заявил в среду в Нью-Йорке еврокомиссар по гуманитарной помощи Христос Стилианидис.
"Конечно, как (глава дипломатии ЕС) Федерика Могерини уже объявила, мы продолжим усилия (по гуманитарному содействию сирийцам) на следующем саммите в следующем году. Наша надежда — видеть политическое решение к этому моменту", — заявил он.
Еврокомиссар также заявил, что ЕС остается обеспокоенным ситуацией в Идлибе и вопросами защиты мирного населения даже после договоренностей РФ и Турции, которые Могерини и Стаффан де Мистура "поддержали".
Идлиб является последней провинцией Сирии, неподконтрольной официальному Дамаску. Вопрос изгнания оттуда террористов, который, как считает Москва, является на данный момент ключевым, обсуждался на состоявшемся 7 сентября саммите президентов России, Турции и Ирана.
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