США и Британия считают, что условий для возвращения сирийцев пока нет

БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Представители США и Британии заявили на организованной ЕС встрече по Сирии на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, что условия для возвращения беженцев в страну, по их мнению, еще не сложились.
"Ситуация еще не нормализовалась и условий не сложились для безопасного, добровольного и достойного возвращения беженцев", — заявил представитель США на встрече по Сирии.
По мнению британского дипломата, Лондон привержен работе с международным сообществом по оказанию гуманитарной помощи, при этом участвующие в оказании помощи НПО должны иметь безопасный доступ к районам.
По его словам, Британия не станет рассматривать вопрос предоставления помощи для восстановления без урегулирования. Трансляцию встречи обеспечивала пресс-служба ЕК.
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