США и Британия считают, что условий для возвращения сирийцев пока нет

Мирные жители возвращаются в свои дома в Сирии. Архивное фото

Мирные жители возвращаются в свои дома в Сирии. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Представители США и Британии заявили на организованной ЕС встрече по Сирии на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, что условия для возвращения беженцев в страну, по их мнению, еще не сложились.

Россия взаимодействует с руководством стран, в которых находится больше всего сирийских беженцев, — Турцией, Ливаном и Иорданией — для их возвращения на родину. Власти Ливана поддержали российский подход и проявили готовность к сотрудничеству.

"Ситуация еще не нормализовалась и условий не сложились для безопасного, добровольного и достойного возвращения беженцев", — заявил представитель США на встрече по Сирии.

По мнению британского дипломата, Лондон привержен работе с международным сообществом по оказанию гуманитарной помощи, при этом участвующие в оказании помощи НПО должны иметь безопасный доступ к районам.

"Еще раз призывам сирийский режим и поддерживающие его стороны обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ на всей территории страны… Ясно, что условия еще не сложились для возвращения беженцев в Сирии добровольно, достойно и в соответствии с международным гуманитарным правом", — заявил британский представитель.

По его словам, Британия не станет рассматривать вопрос предоставления помощи для восстановления без урегулирования. Трансляцию встречи обеспечивала пресс-служба ЕК.