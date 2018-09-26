США готовы сделать все, чтобы разрешить ситуацию в Идлибе, заявил Трамп

Дым после авиаудара ВКС России по позициям боевиков в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото

Дым после авиаудара ВКС России по позициям боевиков в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото

ООН, 26 сен – РИА Новости. США готовы сделать все, чтобы разрешить ситуацию в Идлибе и предотвратить гибель мирных жителей, заявил в среду президент США Дональд Трамп на заседании Совбеза ООН по нераспространению.

"Все, что могут сделать США, чтобы решить эту проблему, чтобы сохранить, возможно, сотни тысяч жизней, а может и больше, мы хотим и в состоянии сделать, мы готовы помочь", — сказал он.

Идлиб является последней провинцией Сирии, неподконтрольной официальному Дамаску. Вопрос изгнания оттуда террористов, который, как считает Москва, является на данный момент ключевым, обсуждался на состоявшемся 7 сентября саммите президентов России, Турции и Ирана.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>