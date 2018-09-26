Трамп поблагодарил Россию, Иран и Сирию за "замедление атаки" в Идлибе

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

ООН, 26 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран, Россию и Сирию за "замедление" военных действий в сирийском Идлибе.

"Я хочу поблагодарить Иран, Россию и Сирию, которые по моему настоятельному требованию существенно замедлили их атаку на провинцию Идлиб и 3 миллиона живущих там человек, чтобы добраться до 35 тысяч террористов", — сказал Трамп в среду на заседании Совбеза ООН по нераспространению.

Он отметил, что мир следит за ситуацией.

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