НЬЮ-ЙОРК, 26 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Сотрудничество с Россией и Ираном позволило добиться прогресса на земле в Сирии, заявил РИА Новости турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Идлиб является последней провинцией Сирии, неподконтрольной официальному Дамаску. Вопрос изгнания оттуда террористов, который, как считает Москва, является на данный момент ключевым, обсуждался на состоявшемся 7 сентября саммите президентов России, Турции и Ирана.
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