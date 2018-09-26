Чавушоглу рассказал, что повлияло на прогресс мирного процесса в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 26 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Сотрудничество с Россией и Ираном позволило добиться прогресса на земле в Сирии, заявил РИА Новости турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

Идлиб является последней провинцией Сирии, неподконтрольной официальному Дамаску. Вопрос изгнания оттуда террористов, который, как считает Москва, является на данный момент ключевым, обсуждался на состоявшемся 7 сентября саммите президентов России, Турции и Ирана.

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