В Кремле опровергли сообщения СМИ об отказе принять делегацию из Израиля

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Кремле опровергли информацию СМИ о том, что Москва отказалась принимать израильскую делегацию после трагедии Ил-20.

Ранее издание Haaretz сообщило, что Россия якобы отказалась принять премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху или главу израильского Минобороны Авигдора Либермана.

"Нет, это не так. В данном случае эта газета дает неправильную информацию", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, премьер-министр Израиля предложил направить в Москву делегацию во главе с командующим ВВС, что и было сделано.

Он добавил, что делегация предоставила информацию о крушении Ил-20 и ей предоставили российские подробные данные по трагедии.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Нетаньяху и Путин будут продолжать контакты.

Он рассказал, что телефонный разговор лидеров государств может пройти после возвращения израильского премьера из Нью-Йорка.

Контакты продолжаются

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман, в свою очередь, отметил, что Тель-Авив и Москва продолжают контакты по закрытым каналам.

Кроме того, глава военного ведомства заявил, что Израиль соблюдает все договоренности с Россией о предотвращении конфликтных ситуаций.

Он напомнил, что за последние годы Израиль 200 раз атаковал иранские объекты или объекты (ливанского движения) "Хезболлах" в Сирии. Либерман подчеркнул, что при этом не пострадал ни один российский солдат.

"Странно, что в 201-й раз мы бы это нарушили. Полностью вся ответственность лежит на армии (президента Сирии Башара) Асада", — сказал министр.

Визит делегации

В прошлый четверг в Москву летала военная делегация во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным, которые представили российским коллегам имеющиеся у них данные о трагедии.

Тем не менее после инцидента состоялось уже два телефонных разговора между Нетаньяху и президентом РФ Владимиром Путиным, последний из них — в понедельник, когда российские военные анонсировали комплекс ответных мер, включая передачу сирийцам системы ПВО С-300.

Накануне Нетаньяху сообщил о скорой встрече российских и израильских военных для обсуждения дальнейшей координации своих действий в Сирии.