В Кремле опровергли сообщения СМИ об отказе принять делегацию из Израиля

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Кремле опровергли информацию СМИ о том, что Москва отказалась принимать израильскую делегацию после трагедии Ил-20.
Ранее издание Haaretz сообщило, что Россия якобы отказалась принять премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху или главу израильского Минобороны Авигдора Либермана.
"Нет, это не так. В данном случае эта газета дает неправильную информацию", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, премьер-министр Израиля предложил направить в Москву делегацию во главе с командующим ВВС, что и было сделано.
Он добавил, что делегация предоставила информацию о крушении Ил-20 и ей предоставили российские подробные данные по трагедии.
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Нетаньяху и Путин будут продолжать контакты.
Он рассказал, что телефонный разговор лидеров государств может пройти после возвращения израильского премьера из Нью-Йорка.
Контакты продолжаются
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман, в свою очередь, отметил, что Тель-Авив и Москва продолжают контакты по закрытым каналам.
Кроме того, глава военного ведомства заявил, что Израиль соблюдает все договоренности с Россией о предотвращении конфликтных ситуаций.
Он напомнил, что за последние годы Израиль 200 раз атаковал иранские объекты или объекты (ливанского движения) "Хезболлах" в Сирии. Либерман подчеркнул, что при этом не пострадал ни один российский солдат.
"Странно, что в 201-й раз мы бы это нарушили. Полностью вся ответственность лежит на армии (президента Сирии Башара) Асада", — сказал министр.
Визит делегации
В прошлый четверг в Москву летала военная делегация во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным, которые представили российским коллегам имеющиеся у них данные о трагедии.
Тем не менее после инцидента состоялось уже два телефонных разговора между Нетаньяху и президентом РФ Владимиром Путиным, последний из них — в понедельник, когда российские военные анонсировали комплекс ответных мер, включая передачу сирийцам системы ПВО С-300.
Накануне Нетаньяху сообщил о скорой встрече российских и израильских военных для обсуждения дальнейшей координации своих действий в Сирии.
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