ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен — РИА Новости. Влиятельная израильская газета "Гаарец" со ссылкой на свои источники утверждает, что Россия в первые дни после гибели Ил-20 в Сирии отказалась принимать в Москве делегацию политического руководства Израиля и предпочла сохранить обсуждение трагического инцидента на уровне экспертов военных ведомств.

По данным газеты, в Израиле первоначально собирались отправить объясняться главу Совета национальной безопасности Меира Бен-Шаббата и рассматривалась даже возможность визита премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху или министра обороны Авигдора Либермана.

"Россия, однако, предпочла сохранить контакты на профессиональном уровне", — говорится в публикации.

В прошлый четверг в Москву летала военная делегация во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным, которые представили российским коллегам имеющиеся у них данные о трагедии.

Тем не менее после инцидента состоялось уже два телефонных разговора между Нетаньяху и президентом РФ Владимиром Путиным, последний из них — в понедельник, когда российские военные анонсировали комплекс ответных мер, включая передачу сирийцам системы ПВО С-300.

Накануне Нетаньяху сообщил о скорой встрече российских и израильских военных для обсуждения дальнейшей координации своих действий в Сирии.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии С-300.

В Тель-Авиве не соглашаются с российской версией гибели Ил-20, согласно которой израильские военные использовали самолет как прикрытие при налете на Сирию и, вопреки договоренностям, не предупредили заблаговременно о действиях своей авиации.

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