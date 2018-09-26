Россия зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала двадцать два случая нарушения режима прекращения огня, Турция — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 22 случая стрельбы в провинциях: Латакия – 12, Алеппо – 10. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции: Идлиб – 1", — говорится в документе на сайте Минобороны.

За сутки проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Дераа провинции Дераа, выдано 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонны.

Отмечается, что всего центром по примирению проведена 1942 гуманитарная акция, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 3029 тонн.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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