Россия зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала двадцать два случая нарушения режима прекращения огня, Турция — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
За сутки проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Дераа провинции Дераа, выдано 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонны.
Отмечается, что всего центром по примирению проведена 1942 гуманитарная акция, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 3029 тонн.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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