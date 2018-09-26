В МИД Сирии оценили значимость российских С-300

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Поставки Дамаску российских зенитно-ракетных комплексов С-300 заставят Израиль подумать, прежде чем снова наносить удары по территории Арабской республики, заявил китайскому агентству Синьхуа замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад.
На вопрос агентства, станет ли Израиль осуществлять новые атаки на Сирию после передачи ей С-300, Мекдад ответил: "Пусть Израиль попытается, и мы защитим себя, как и раньше".
Приказано продолжать
Израильские СМИ сообщают, что заседание военно-политического кабинета, который имеет полномочия принимать решения по ключевым вопросам национальной безопасности, вплоть до объявления войны, продолжалось около трех часов. Подчеркивается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинструктировал участников заседания не комментировать в прессе катастрофу Ил-20 и последовавшие меры со стороны России.
"Нас ждет кошмар?"
Израильский "Девятый канал", рассуждая о передаче С-300 сирийским войскам, задался вопросом: "Через две недели Израиль ждет кошмар?"
Газета The Jerusalem Post отметила, что появление у сирийских военных комплекса С-300 позволит модернизировать ПВО и создать "угрозу для израильских самолетов", потому что такая система дальнего радиуса действия может отслеживать воздушные суда и баллистические ракеты на расстоянии до 300 километров.
Пойдет на пользу всем арабским странам
"Если они (С-300 — ред.) будут использованы, чтобы поддерживать баланс между Сирией и Израилем, это будет лучше для всего арабского мира… Арабским странам нужно иметь преимущество для защиты своей безопасности. В арабском мире Россию считают надежным источником поставок", — сказал дипломат.
Поставка Россией комплексов С-300 Сирии помогут ей восстановить свой суверенитет и "закроют небо" от вторжения на ее территорию США и Израиля, заявил во вторник доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.
"Давно пора закрывать небо над Сирией, прекратить агрессию США и Израиля на ее территории. Поставка Россией оборонительных комплексов С-300 осуществляется с этой целью, для того, чтобы восстановить суверенитет Сирии", — сказал Перенджиев.
Поставки С-300
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что поставки российских ЗРК С-300 Сирии не направлены против Израиля.
"Эти поставки точно не направлены против Израиля. Он является нашим партнером", — сказал Ермаков журналистам.
Дипломат также отметил, что Россия поставками С-300 Сирии сможет закрыть воздушное пространство республики там, где это потребуется.
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