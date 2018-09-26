В МИД Сирии оценили значимость российских С-300

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Поставки Дамаску российских зенитно-ракетных комплексов С-300 заставят Израиль подумать, прежде чем снова наносить удары по территории Арабской республики, заявил китайскому агентству Синьхуа замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад.

На вопрос агентства, станет ли Израиль осуществлять новые атаки на Сирию после передачи ей С-300, Мекдад ответил: "Пусть Израиль попытается, и мы защитим себя, как и раньше".

Приказано продолжать

Руководство Израиля во вторник приказало вооруженным силам страны продолжать действия против иранских сил в Сирии. При этом должна сохраняться координация в области безопасности с коллегами из России, говорится в заявлении по итогам заседания ключевых министров израильского правительства.

Израильские СМИ сообщают, что заседание военно-политического кабинета, который имеет полномочия принимать решения по ключевым вопросам национальной безопасности, вплоть до объявления войны, продолжалось около трех часов. Подчеркивается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинструктировал участников заседания не комментировать в прессе катастрофу Ил-20 и последовавшие меры со стороны России.

"Нас ждет кошмар?"

Израильские СМИ ранее выразили опасения в связи с решением о поставке в Сирию российского зенитно-ракетного комплекса С-300, признав, что такие шаги приведут к серьезным последствиям для ВВС Израиля.

Израильский "Девятый канал", рассуждая о передаче С-300 сирийским войскам, задался вопросом: "Через две недели Израиль ждет кошмар?"

Газета The Jerusalem Post отметила, что появление у сирийских военных комплекса С-300 позволит модернизировать ПВО и создать "угрозу для израильских самолетов", потому что такая система дальнего радиуса действия может отслеживать воздушные суда и баллистические ракеты на расстоянии до 300 километров.

Пойдет на пользу всем арабским странам

Если поставка российской ПВО С-300 Сирии будет использована для поддержки баланса сил между САР и Израилем, то такое решение пойдет на пользу всем арабским странам, заявил РИА Новости посол Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Джабер Хабиб Джабер.

"Если они (С-300 — ред.) будут использованы, чтобы поддерживать баланс между Сирией и Израилем, это будет лучше для всего арабского мира… Арабским странам нужно иметь преимущество для защиты своей безопасности. В арабском мире Россию считают надежным источником поставок", — сказал дипломат.

Поставка Россией комплексов С-300 Сирии помогут ей восстановить свой суверенитет и "закроют небо" от вторжения на ее территорию США и Израиля, заявил во вторник доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

"Давно пора закрывать небо над Сирией, прекратить агрессию США и Израиля на ее территории. Поставка Россией оборонительных комплексов С-300 осуществляется с этой целью, для того, чтобы восстановить суверенитет Сирии", — сказал Перенджиев.

Поставки С-300

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии систему С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что поставки российских ЗРК С-300 Сирии не направлены против Израиля.

"Эти поставки точно не направлены против Израиля. Он является нашим партнером", — сказал Ермаков журналистам.

Дипломат также отметил, что Россия поставками С-300 Сирии сможет закрыть воздушное пространство республики там, где это потребуется.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>