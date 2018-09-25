Король Иордании призвал мир отреагировать на проблему сирийских беженцев

ООН, 25 сен — РИА Новости. Король Иордании Абдалла II, выступая на 73-й Генассамблее ООН, призвал мир коллективно отреагировать на проблему беженцев и сирийский кризис.

"Для эффективной реакции на терроризм необходимы коллективные действия. Борьба против этих незаконных формирований еще не закончена, она требует долгосрочного реалистичного подхода", — заявил король, говоря о кризисе в Сирии.

Он в том числе призвал к коллективному ответу на проблему с беженцами.

Он отметил, что Иордания понесла "непропорциональное бремя", приняв значительное число беженцев из Сирии, и выделила свои "скудные" ресурсы на их поддержку. Король призвал страны мира принять гуманитарные меры по поддержке не только беженцев, возвращающихся в свои страны, но и жителей стран, принявших беженцев и "пожертвовавших беженцам свои ресурсы".

Значительную часть речи король посвятил палестино-израильскому конфликту, напомнив, что резолюции ООН неоднократно констатировали необходимость соблюдения принципа двух государств, который пока так и не реализован.