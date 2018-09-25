Армии Израиля приказали продолжать операции в Сирии против Ирана

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Руководство Израиля приказало вооруженным силам страны продолжать действия против иранских сил в Сирии. При этом должна сохраняться координация в области безопасности с коллегами из России, говорится в заявлении по итогам заседания ключевых министров израильского правительства.
Израильские СМИ сообщают, что заседание военно-политического кабинета, который имеет полномочия принимать решения по ключевым вопросам национальной безопасности, вплоть до объявления войны, продолжалось около трех часов. Подчеркивается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинструктировал участников заседания не комментировать в прессе катастрофу Ил-20 и последовавшие меры со стороны России.
Военные России и Израиля обсудят взаимодействие
"Последние три года Израиль успешно противодействовал военному присутствию Ирана в Сирии и попыткам переправить летальное оружие ливанскому движению "Хезболла". Это не означает, что не было исключений, но в целом это был большой успех. Мы достигли его при максимальной и очень эффективной координации в сфере безопасности с российской армией", — сказал глава правительства.
Поставка С-300 не направлена против Израиля
Также 24 сентября состоялся телефонный разговор между лидерами России и Израиля. В ходе беседы Путин заявил, что именно действия израильских ВВС стали основной причиной трагедии с Ил-20 в Сирии. Нетаньяху, в свою очередь, отметил, что готовящаяся передача С-300 увеличит риски в регионе.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщения израильских СМИ о том, что переговоры двух лидеров состоялись еще до объявления Москвы о поставке С-300 в Сирию.
В российском МИД отдельно отметили, что решение о передаче ЗРК не направлено против Израиля. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД Владимир Ермаков. Он подчеркнул, что Израиль "является нашим партнером".
Крушение Ил-20
По данным российского Минобороны, Израиль уведомил Москву об авиаударе за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 сбила ракета комплекса С-200 в 22:03. Погибли 15 российских военнослужащих.
Всю полноту ответственности за катастрофу Москва возложила на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе.
С осени 2015 года между военными России и Израиля действует канал связи для предотвращения случайных столкновений и опасных инцидентов в Сирии, где Тель-Авив регулярно наносит удары по объектам военного присутствия Ирана и его союзников.