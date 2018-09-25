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Война в Сирии
Война в Сирии

Армии Израиля приказали продолжать операции в Сирии против Ирана

(обновлено: 21:11 25.09.2018)
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© Фото : IDF Spokesperson's UnitСолдаты армии Израиля на учениях. Архивное фотоСолдаты армии Израиля на учениях. Архивное фото
© Фото : IDF Spokesperson's Unit

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Руководство Израиля приказало вооруженным силам страны продолжать действия против иранских сил в Сирии. При этом должна сохраняться координация в области безопасности с коллегами из России, говорится в заявлении по итогам заседания ключевых министров израильского правительства.

Военнослужащий у зенитно-ракетной системы С-300. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Кремле не стали комментировать условия поставок С-300 в Сирию
Министры выразили соболезнования народу России и семьям 15 военнослужащих, погибших в результате крушения самолета Ил-20. При этом в правительстве повторили, что причиной трагедии, по их мнению, являются "безответственные действия сирийской армии".

Израильские СМИ сообщают, что заседание военно-политического кабинета, который имеет полномочия принимать решения по ключевым вопросам национальной безопасности, вплоть до объявления войны, продолжалось около трех часов. Подчеркивается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинструктировал участников заседания не комментировать в прессе катастрофу Ил-20 и последовавшие меры со стороны России.

Военные России и Израиля обсудят взаимодействие

Самолет Ил-20. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Рыбальченко
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Погибших при крушении Ил-20 в Сирии представили к орденам Мужества
Ранее днем Нетаньяху сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о встрече военных делегаций Израиля и России для обсуждения координации действий в Сирии, которая должна пройти в ближайшее время.

"Последние три года Израиль успешно противодействовал военному присутствию Ирана в Сирии и попыткам переправить летальное оружие ливанскому движению "Хезболла". Это не означает, что не было исключений, но в целом это был большой успех. Мы достигли его при максимальной и очень эффективной координации в сфере безопасности с российской армией", — сказал глава правительства.

Поставка С-300 не направлена против Израиля

Президент США Дональд Трамп на открытии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке
© REUTERS / Shannon Stapleton
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Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия в целях повышения безопасности своих военнослужащих в Сирии в течение двух недель поставит в арабскую республику зенитно-ракетный комплекс С-300. Помимо этого, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

Также 24 сентября состоялся телефонный разговор между лидерами России и Израиля. В ходе беседы Путин заявил, что именно действия израильских ВВС стали основной причиной трагедии с Ил-20 в Сирии. Нетаньяху, в свою очередь, отметил, что готовящаяся передача С-300 увеличит риски в регионе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщения израильских СМИ о том, что переговоры двух лидеров состоялись еще до объявления Москвы о поставке С-300 в Сирию.

В российском МИД отдельно отметили, что решение о передаче ЗРК не направлено против Израиля. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД Владимир Ермаков. Он подчеркнул, что Израиль "является нашим партнером".

Крушение Ил-20

Зенитно-ракетная система С-300 ПМУ «Фаворит» в действии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Станавов
С-300 в Сирии могут пойти на пользу всем арабским странам, заявил посол ЛАГ
Российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, который находился над Средиземным морем в 35 километрах от сирийского побережья, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

По данным российского Минобороны, Израиль уведомил Москву об авиаударе за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 сбила ракета комплекса С-200 в 22:03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Всю полноту ответственности за катастрофу Москва возложила на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе.

С осени 2015 года между военными России и Израиля действует канал связи для предотвращения случайных столкновений и опасных инцидентов в Сирии, где Тель-Авив регулярно наносит удары по объектам военного присутствия Ирана и его союзников.

Крушение самолёта Ил-20 ВКС России в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
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Война в Сирии
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