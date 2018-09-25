С-300 в Сирии могут пойти на пользу всем арабским странам, заявил посол ЛАГ

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Если поставка российской ПВО С-300 Сирии будет использована для поддержки баланса сил между САР и Израилем, то такое решение пойдет на пользу всем арабским странам, заявил РИА Новости посол Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Джабер Хабиб Джабер.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии систему С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

"Если они (С-300 – ред.) будут использованы, чтобы поддерживать баланс между Сирией и Израилем, это будет лучше для всего арабского мира… Арабским странам нужно иметь преимущество для защиты своей безопасности. В арабском мире Россию считают надежным источником поставок", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что ЛАГ надеется на политическое урегулирование ситуации в Сирии.

"Мы поддержим все усилия, направленные на борьбу с терроризмом и поддержку единства Сирии. И стимулировать усилия для достижения политического урегулирования конфликта в соответствии с резолюциями СБ ООН, особенно резолюцией 2254. Это важно для нас", — отметил посол.

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