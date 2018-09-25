ЛАГ поприветствовала соглашение России и Турции по сирийскому Идлибу

Люди в автомобиле в провинции Идлиб, архивное фото

Люди в автомобиле в провинции Идлиб, архивное фото

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) приветствует соглашение России и Турции, достигнутое на встрече лидеров двух стран в Сочи, о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе, и считает, что Анкара должна убедить боевиков сдать оружие, заявил РИА Новости посол ЛАГ в Москве Джабер Хабиб Джабер.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

"Мы приветствуем данное соглашение. Главное – избежать трагедии, гибели мирных жителей. Турция должна выполнить часть своего соглашения, они должны убедить экстремистов в том, чтобы те сдали тяжелое оружие. Важно выполнить, в первую очередь, ту часть соглашения, которая касается ситуации на земле. В конечном итоге главным решением по Идлибу должно стать политическое урегулирование", — сказал посол.

Идлиб является последней провинцией Сирии, неподконтрольной официальному Дамаску. Вопрос изгнания оттуда террористов, который, как считает Москва, является на данный момент ключевым, обсуждался на состоявшемся 7 сентября саммите президентов России, Турции и Ирана.