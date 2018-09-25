Нетаньяху анонсировал встречу российских и израильских военных

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о проведении в ближайшее время встречи российской и израильской военных делегаций для обсуждения координации действий в Сирии.

"Мы по-прежнему будем действовать против усиления иранского присутствия в Сирии и продолжим координацию между Армией обороны Израиля и Вооруженными силами РФ. Я договорился с президентом (России Владимиром) Путиным, что рабочие группы… встретятся в ближайшее время для достижения этой цели", — сказал Нетаньяху перед отлетом в Нью-Йорк для участия в работе Генассамблеи ООН.

После гибели на прошлой неделе российского самолета-разведчика Ил-20 Нетаньяху дважды говорил по телефону с Путиным. Последняя их беседа состоялась накануне, после того, как российские военные анонсировали комплекс ответных мер, включая передачу сирийцам системы ПВО С-300, способной осложнить действия израильских военных в соседней стране.

Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить их от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии, где израильтяне регулярно атакуют объекты военного присутствия Ирана и его сателлитов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. В мае бывший министр обороны еврейского государства Моше Яалон подтвердил РИА Новости, что Израиль не хотел появления у Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 и использовал каналы взаимодействия, чтобы помешать поставкам. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил.

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