Нетаньяху анонсировал встречу российских и израильских военных

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о проведении в ближайшее время встречи российской и израильской военных делегаций для обсуждения координации действий в Сирии.
После гибели на прошлой неделе российского самолета-разведчика Ил-20 Нетаньяху дважды говорил по телефону с Путиным. Последняя их беседа состоялась накануне, после того, как российские военные анонсировали комплекс ответных мер, включая передачу сирийцам системы ПВО С-300, способной осложнить действия израильских военных в соседней стране.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.
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