Израильская армия продолжит операции в Сирии

Израильские военные на Голанских высотах в районе границы с Сирией

Израильские военные на Голанских высотах в районе границы с Сирией

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен — РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля предписал армии продолжить операции против иранских сил в Сирии, сказано в заявлении по итогам заседания форума ключевых министров.

При этом отмечается, что израильские силы должны "сохранять координации с Россией в сфере безопасности".

Кабинет принял такое решение, обсудив ситуацию со сбитым российским Ил-20. Также премьер страны Биньямин Нетаньяху рассказал, что договорился с Владимиром Путиным о проведении в ближайшее время встречи российских и израильских военных для обсуждения координации действий в Сирии.

С осени 2015 года между Россией и Израилем действует механизм коммуникаций, который призван оградить их от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии, где израильтяне регулярно атакуют объекты военного присутствия Ирана и его сателлитов.

Инцидент с Ил-20

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября, когда возвращался на базу Хмеймим. В это же время четыре израильских F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военных.

При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. После этого Россия объявила, что поставит Дамаску комплекс С-300, чтобы обезопасить российских военных в Сирии.

Израиль свою вину отрицает и возлагает ответственность на Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла".

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