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Война в Сирии
Война в Сирии

Израильская армия продолжит операции в Сирии

(обновлено: 15:33 25.09.2018)
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© AFP 2018 / Jalaa MareyИзраильские военные на Голанских высотах в районе границы с СириейИзраильские военные на Голанских высотах в районе границы с Сирией
© AFP 2018 / Jalaa Marey

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен — РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля предписал армии продолжить операции против иранских сил в Сирии, сказано в заявлении по итогам заседания форума ключевых министров.

Новые данные о крушении Ил-20. Кадры с брифинга Минобороны
© Ruptly
Минобороны представило новые данные о крушении Ил-20
При этом отмечается, что израильские силы должны "сохранять координации с Россией в сфере безопасности".

Кабинет принял такое решение, обсудив ситуацию со сбитым российским Ил-20. Также премьер страны Биньямин Нетаньяху рассказал, что договорился с Владимиром Путиным о проведении в ближайшее время встречи российских и израильских военных для обсуждения координации действий в Сирии.

С осени 2015 года между Россией и Израилем действует механизм коммуникаций, который призван оградить их от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии, где израильтяне регулярно атакуют объекты военного присутствия Ирана и его сателлитов.

Инцидент с Ил-20

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября, когда возвращался на базу Хмеймим. В это же время четыре израильских F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

Испытания С-300. Архивное фото
© Фото : Министерство национальной обороны Греции
Израиль постарается уничтожить новые системы ПВО Сирии, считает политолог
По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военных.

При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. После этого Россия объявила, что поставит Дамаску комплекс С-300, чтобы обезопасить российских военных в Сирии.

Израиль свою вину отрицает и возлагает ответственность на Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Геннадий Solo
Израилю нужно было бороться с (игил*) в Сирии, а не ждать когда он свернет Асада. Иран пришел в Сирию для борьбы с (игил*), а Израиль увидел в этом угрозу. Значить Израиль и (игил*) союзники.
15:27
25.09.2018
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oleg
Слов не понимают.
15:30
25.09.2018
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