Поставки С-300 в Сирию не направлены против третьих сторон, заявил Песков

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Поставки С-300 в Сирию не направлены против третьих сторон, они будут осуществляться с целью обеспечения безопасности российских военнослужащих, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти поставки – они не направлены против каких-то третьих стран. Они будут осуществлены исключительно в интересах обеспечения безопасности наших военных", — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о том, что поставки российских систем могут привести к увеличению эскалации конфликта в Сирии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. В мае бывший министр обороны еврейского государства Моше Яалон подтвердил РИА Новости, что Израиль не хотел появления у Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 и использовал каналы взаимодействия, чтобы помешать поставкам. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил.

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