Замглавы МИД Сирии прокомментировал решение России о поставках С-300

ДАМАСК, 25 сен — РИА Новости. Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, комментируя поставки комплексов С-300 в САР, что Дамаск не удивлен таким развитием российско-сирийских отношений, сообщает газета al-Watan.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил.

"Отношения РФ и Сирии — глубокие и искренние, и развиваются в контексте войны с терроризмом. Российское руководство сыграло конструктивную роль в реализации международных резолюций о борьбе с терроризмом. Мы полагаем, что прикладываемые Россией усилия в борьбе с терроризмом и агрессией искренни, поэтому для нас не стало сюрпризом это развитие событий в отношениях стран, потому что мы представляем единую сторону в борьбе с международным терроризмом", — заявил газете Микдад в ответ на вопрос о решении Москвы поставить Дамаску С-300.

Замминистра отметил, что Сирия имеет полное право получать подобную поддержку от РФ.

В свою очередь советник президента Сирии Бусейна Шаабан назвала отношения с РФ "стратегическими". "Отношения между нашими странами исторические, они будут развиваться ради истины и всего человечества. Обе страны будут делать все, что в их силах, ради этой дружбы. Это союз с силами добра, которые всегда будут поддерживать человечество", — заявила газете Шаабан.

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