В российском МИД прокомментировали решение о поставках С-300 в Сирию

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Москва не видит ничего экстраординарного в поставках комплекса С-300 в Сирию, любая страна имеет право оказывать военно-техническое содействие своим партнерам, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что планы Москвы поставлять сирийским войскам зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 будут означать "значительную эскалацию" ситуации в Сирии с российской стороны.

"Это (поставки С-300) неотъемлемое право любого государства оказывать военно-техническое содействие своим партнерам", — заявил Ермаков.

Отвечая на вопрос, может ли Россия, как рассчитывает Болтон, пересмотреть решение, Ермаков отметил, что это вопрос Минобороны, но подчеркнул, что "принято решение поставить комплексы, это решение было принято давным-давно".

"Но нас на определенном этапе другие наши партнеры попросили этого не делать, привели аргументацию, мы приняли ее во внимание. Сейчас ситуация сложилась так, что эта аргументация уже не работает", — пояснил он.

Ермаков подчеркнул, что поставки "любых обычных вооружений происходят постоянно". "США, между прочим, передовики поставок и очень волнуются, когда кто-то другой кому-то пытается это сделать, перебить их намерения. Ничего здесь из ряда вон выходящего нет. Системы к тому же не самые совершенные, сугубо оборонительные", — добавил он.

По словам Ермакова, хотя некоторые эксперты обращают внимание, что комплексы еще советского производства, это "вполне современное, высокоэффективное средство противовоздушной обороны". "Это очень серьезная вещь, и реакция американских партнеров показывает, что мы на правильном пути", — отметил глава департамента.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. В мае бывший министр обороны еврейского государства Моше Яалон подтвердил РИА Новости, что Израиль не хотел появления у Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 и использовал каналы взаимодействия, чтобы помешать поставкам. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил.

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