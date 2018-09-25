МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Поставки комплекса С-300 в Сирию приведут к стабилизации ситуации в регионе, обеспечат безопасность российских военнослужащих, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что планы Москвы поставлять сирийским войскам зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 будут означать "значительную эскалацию" ситуации в Сирии с российской стороны.

"На самом деле такие действия приведут к стабилизации региона, потому что мы при необходимости сможем закрыть воздушное пространство там, где нам это потребуется, и, прежде всего, будут защищены наши военнослужащие, которые осуществляют свой интернациональный долг по приглашению правительства Сирии", — заявил Ермаков на просьбу прокомментировать заявление Болтона.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

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