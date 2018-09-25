Сирийские топографы начали печатать новые карты на российском оборудовании

ДАМАСК, 25 сен — РИА Новости. Сирийские специалисты, обученные российскими коллегами, начали печатать новые топографические карты страны на оборудовании, переданном Сирии Россией.

На сегодняшний день сирийские карты сильно устарели, последний раз они обновлялись около полувека назад. Свои изменения также внесла война — некоторые населенные пункты исчезли с лица Земли. Сейчас в Сирии действует программа по восстановлению объектов ТЭК, водоснабжения, жилых домов и социальных объектов. Для содействия этой программе была создана российско-сирийская рабочая группа по созданию электронных планов городов и новых топографических карт.

Ранее переданный Россией Сирии передвижной топографический комплекс был отправлен в Дамаск, где был создан класс для обучения сирийских топографов. Вместе с техникой в Сирию прибыли российские специалисты для передачи опыта сирийским коллегам. Об этом процессе журналистам в Дамаске рассказал сборщик печатных машин Александр Арунов.

"Здесь (мы находимся, чтобы — ред.) передать опыт, научить печатать на этой машине, выводить карты, печатную продукцию. Очень серьезно, очень хорошо (сирийцы — ред.) относятся к этой работе. И печатники, в данный момент которые работают вместе со мной на этой машине, они уже знают суть этой работы, поэтому с ними легко очень. Приехал, конечно, с удовольствием, передаю свой опыт. Стараешься полностью все рассказать про эту машину, и сирийские работники, которые будут на ней работать, все это очень хорошо воспринимают, получается у них, и невероятно легко с ними работать в том отношении, что они уже знают, что такое офсетная печать", — рассказал Арунов.

Сирийский инженер-картограф Усама Билюль отметил, что российская техника будет полезна для многих государственных структур Сирии.

"Это крупный, мощнейший комплекс, который делает нашу работу легкой и очень качественной. Система будет важна практически для всех государственных министерств: транспорта, населенных пунктов, водных ресурсов, туризма, образования. Но главное — это новые карты городов, крайне необходимые для восстановления страны. Мы пользовались картами 1970-х годов, там нет большого количества населенных пунктов, я уже не говорю о новых дорогах", — сказал он.

Ранее в рамках сотрудничества Россия передала Сирии новую российскую подвижную цифровую картографическую систему, которая состоит из пяти грузовиков, пяти прицепов и контейнера со стационарным оборудованием. Система фактически является картографической лабораторией на колесах. Комплекс может выехать на местность и просканировать ее, специалисты составляют цифровые планы населенных пунктов, модели ландшафта в 3D. Одна из машин представляет собой огромный принтер для печати карт.