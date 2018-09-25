ЕС поможет в восстановлении Сирии при наличии политического процесса

ООН, 25 сен — РИА Новости. Европейский союз готов участвовать в восстановлении Сирии при условии, что там будет налажен политический процесс, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Европейский союз был бы готов внести свой вклад в восстановление Сирии, потому что для нас главная цель состоит в том, чтобы заботиться о сирийском народе внутри Сирии или за ее пределами", — сказала Могерини.

Она уточнила, что "для этого у нас есть политические условия, которые связаны с политическим процессом, легитимизированным со стороны международного сообщества".

"Поэтому я надеюсь, что это может быть так, я вижу "окно" возможностей, если ситуация в Идлибе будет развиваться согласно подписанному (РФ и Турцией — ред.) меморандуму, конституционный комитет сможет начать работу для начала политического процесса и вовлечения международного сообщества, и если этого не произойдет, я не думаю, что у нас будет возможность, пространство", — заключила дипломат.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.