Турция проиграет от поставок С-300 в Сирию, считает эксперт из ОАЭ

ДУБАЙ, 24 сен — РИА Новости, Юлия Троицкая. Поставки Россией систем С-300 сирийской армии сделают проигравшим не только Израиль, но и Турцию, считает эксперт эмиратского центра передовых исследований "Аль-Мустакбаль" доктор наук Шади Абдель Вахаб.

"Поставки Россией комплекса С-300 армии Сирии сделает обстрелы сирийской территории очень затратным мероприятием для Израиля, это усилит позиции Ирана и проиранской шиитской группировки "Хезболлах", чьи объекты в Сирии подвергаются израильским бомбежкам. Однако еще одной проигравшей стороной помимо Израиля станет Турция, в случае возобновления военной операции в Идлибе на северо-востоке Сирии удары той же американской авиации по сирийской армии при наличии у армии комплекса С-300 будут затруднены", — отметил Абдель Ваххаб в интервью РИА Новости.

По его словам, наличие у сирийцев системы С-300 представляет угрозу для всех стран, которые соберутся бомбить ее территорию, и это касается не только Израиля, но и США, а также других стран, входящих с ними в коалицию.

При этом, полагает Абдель Ваххаб, Израиль продолжит убеждать Россию не предпринимать такие действия и попытается дать ей гарантии неповторения инцидентов, подобных тому, что произошло с российским Ил-20, поскольку наличие у Сирии С-300 позволит ей контролировать все воздушное пространство Израиля.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил.

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