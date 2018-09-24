Минобороны представило новые данные по крушению Ил-20‍

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министерство обороны представило данные, которые, по заявлению официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, уже не просто свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 в Сирии целиком лежит на ВВС Израиля. Новые сведения он обнародовал на брифинге.

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября у побережья Средиземного моря при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района и не сообщив о местонахождении F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии. Погибли 15 российских военнослужащих. Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение об ударе.

Израиль отрицает свою вину в инциденте. В Тель-Авиве утверждают, что в момент, когда Ил-20 был сбит, израильские самолеты уже находились в израильском воздушном пространстве.

Новые данные

Конашенков вначале напомнил, что в ходе брифинга, проведенного в воскресенье, Минобороны представило детальную информацию об обстоятельствах катастрофы самолета Ил-20 ВКС России у побережья Сирии, произошедшей вечером 17 сентября.

"Мы обратили внимание на отдельные комментарии, в которых делаются попытки исказить картину данной трагедии. Более того, мы внимательно изучили заявление представителя Армии обороны Израиля, в котором говорится, что в момент трагедии истребители F-16 находились в воздушном пространстве Израиля и не прятались за российским Ил-20", — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что дополнительные данные, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, позволяют буквально по секундам отфиксировать как нахождение израильских самолетов, так и ракеты комплекса С-200.

Представленные новые данные получены с индикаторов пункта боевого управления зенитной ракетной системы С-400 с базы Хмеймим, сообщил он. По словам Конашенкова, технические возможности данного комплекса, и, в частности, разрешающая способность радиолокационных средств, позволяют обнаруживать и сопровождать не только аэродинамические цели, но и высокоскоростные цели, летящие по баллистической траектории.

Ракета шла на F-16

Конашенков показал на первом слайде изображенные на специальных экранах данные индикаторов контроля за воздушной обстановкой пункта боевого управления С-400. На одном экране были представлены показания индикатора, отображающего местоположение целей по азимуту и дальности, на другом – по дальности и высоте.

Официальный представитель Минобороны показал отметки о местоположении воздушных объектов, которые обнаружены комплексом С-400.

"В нашем случае – это самолеты ВВС Израиля, которым системой присвоены номера 125, 130, 149 и 045", — сказал Конашенков. Он также продемонстрировал воздушные цели, зарегистрированные в российской системе "Пароль", также известной как "свой – чужой". Отметка российского самолета Ил-20 была обозначена номером 007.

Другие отметки относились к новым воздушным целям, обнаруженным российскими средствами радиолокационной разведки, – в том числе ракеты, выпущенные зенитными ракетными комплексами.

Конашенков показал изображенную на экране отметку ракеты С-200, выпущенной сирийскими средствами ПВО. Ей был присвоен номер 158Б. "Индекс Б обозначает воздушную цель, летящую по баллистической траектории с большой скоростью. Присвоение воздушным объектам номеров и буквенных индексов производится самостоятельно автоматизированной системой управления в зависимости от характеристик цели", — пояснил Конашенков.

"На экране отчетливо видно направление полета ракеты С-200, выпущенной сирийским комплексом ПВО, положение российского и израильских самолетов. При этом достаточно хорошо видно, что направление полета ракеты нацелено на израильский самолет", — указал Конашенков.

Где были израильские самолеты



Далее Конашенков продемонстрировал показатели индикатора, отображающего высоту и дальность воздушных объектов.

По состоянию на 22 часа 01 минуту 17 секунд 17 сентября три израильских самолета заняли зону дежурства в воздухе на высотах от 7 и выше километров, сказал Конашенков. Их положение на экране индикатора соответствовало номерам 045, 125 и 130.

"Один израильский самолет с отметкой 149 в момент трагедии находился на высоте от 9 до 10 километров на одном азимуте с российским Ил-20, имеющим отметку 007, относительно направления полета зенитной ракеты. Здесь же зафиксировано обнаружение полета ракеты комплекса С-200 по израильскому F-16 с отметкой 149", — отметил представитель МО.

Конашенков также указал, что высота полета ракеты С-200 выше положения и израильского, и находящегося ниже него российского самолетов.

Перезахват цели



После этого он показал новый слайд, на котором было запечатлено фото с индикаторов по состоянию на 22 часа 02 минуты 07 секунд.

"В 22 часа 02 минуты головка самонаведения ракеты перезахватила цель с большей эффективной отражающей поверхностью и меньшей скоростью, которой являлся российский самолет Ил-20. Как видно, ракета, приближаясь к израильскому самолету, резко изменила направление полета и пошла на Ил-20", — сказал Конашенков.

На следующем слайде был зафиксирован момент поражения зенитной ракетой С-200 самолета Ил-20. "Время 22 часа 02 минуты 45 секунд", — сообщил Конашенков.

"Израильский F-16, укрывшийся от ракеты за российским Ил-20, остается в районе патрулирования западнее сирийского побережья", — подчеркнул он. По словам Конашенкова, остальные три израильских самолета в тот момент продолжали занимать зону дежурства в воздушном пространстве западнее побережья Латакии.

Что произошло после трагедии

На четвертом слайде Конашенков показал развитие воздушной обстановки после трагедии.

"Отметка от российского Ил-20 пропала с экрана. Однако хочу обратить ваше внимание, что израильские F-16 продолжают находиться в данном районе, причем один из них — в непосредственной близости к месту трагедии", — сказал он.

"Обратите внимание, номер данной воздушной цели израильского F-16 изменился. Это свидетельствует, что сразу после трагедии он резко поменял направление и высоту полета. Все это четко зафиксировано радиолокационными средствами С-400", — добавил Конашенков.

Не свидетельство, а доказательство



"Сегодняшние данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности", — сказал представитель Минобороны.

Конашенков подчеркнул, что провокационные действия истребителей ВВС Израиля вечером 17 сентября осуществлялись в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим не только военных, но и гражданских пассажирских самолетов.

"Поэтому все робкие заявления представителей израильского военного ведомства о якобы непричастности израильской стороны к трагедии с гибелью 15 российских военнослужащих являются ложными", — резюмировал он.