РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Минобороны представило новые данные по крушению Ил-20‍

(обновлено: 23:10 24.09.2018)
036284
© Минобороны РФФрагмент инфографики Минобороны РФ о катастрофе Ил-20 ВКС России у побережья СирииФрагмент инфографики Минобороны РФ о катастрофе Ил-20 ВКС России у побережья Сирии
© Минобороны РФ

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министерство обороны представило данные, которые, по заявлению официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, уже не просто свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 в Сирии целиком лежит на ВВС Израиля. Новые сведения он обнародовал на брифинге.

Самолет Ил-20. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Рыбальченко
Перейти в фотобанк
После Ил-20: Израилю придется доказать, что он ценит российские жизни

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября у побережья Средиземного моря при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района и не сообщив о местонахождении F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии. Погибли 15 российских военнослужащих. Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение об ударе.

Израиль отрицает свою вину в инциденте. В Тель-Авиве утверждают, что в момент, когда Ил-20 был сбит, израильские самолеты уже находились в израильском воздушном пространстве.

Новые данные

Конашенков вначале напомнил, что в ходе брифинга, проведенного в воскресенье, Минобороны представило детальную информацию об обстоятельствах катастрофы самолета Ил-20 ВКС России у побережья Сирии, произошедшей вечером 17 сентября.

Израильский истребитель F-16. Архивное фото
© AP Photo / Baz Ratner
Прикрытие от ракеты. Как ВВС Израиля подставили российский Ил-20 под удар

"Мы обратили внимание на отдельные комментарии, в которых делаются попытки исказить картину данной трагедии. Более того, мы внимательно изучили заявление представителя Армии обороны Израиля, в котором говорится, что в момент трагедии истребители F-16 находились в воздушном пространстве Израиля и не прятались за российским Ил-20", — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что дополнительные данные, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, позволяют буквально по секундам отфиксировать как нахождение израильских самолетов, так и ракеты комплекса С-200.

Представленные новые данные получены с индикаторов пункта боевого управления зенитной ракетной системы С-400 с базы Хмеймим, сообщил он. По словам Конашенкова, технические возможности данного комплекса, и, в частности, разрешающая способность радиолокационных средств, позволяют обнаруживать и сопровождать не только аэродинамические цели, но и высокоскоростные цели, летящие по баллистической траектории.

Ракета шла на F-16

Конашенков показал на первом слайде изображенные на специальных экранах данные индикаторов контроля за воздушной обстановкой пункта боевого управления С-400. На одном экране были представлены показания индикатора, отображающего местоположение целей по азимуту и дальности, на другом – по дальности и высоте.

Официальный представитель Минобороны показал отметки о местоположении воздушных объектов, которые обнаружены комплексом С-400.

"В нашем случае – это самолеты ВВС Израиля, которым системой присвоены номера 125, 130, 149 и 045", — сказал Конашенков. Он также продемонстрировал воздушные цели, зарегистрированные в российской системе "Пароль", также известной как "свой – чужой". Отметка российского самолета Ил-20 была обозначена номером 007.

Самолет Ил-20
© РИА Новости / Александр Тарасенков
Перейти в фотобанк
Действия Израиля могли угрожать пассажирским самолетам

Другие отметки относились к новым воздушным целям, обнаруженным российскими средствами радиолокационной разведки, – в том числе ракеты, выпущенные зенитными ракетными комплексами.

Конашенков показал изображенную на экране отметку ракеты С-200, выпущенной сирийскими средствами ПВО. Ей был присвоен номер 158Б. "Индекс Б обозначает воздушную цель, летящую по баллистической траектории с большой скоростью. Присвоение воздушным объектам номеров и буквенных индексов производится самостоятельно автоматизированной системой управления в зависимости от характеристик цели", — пояснил Конашенков.

"На экране отчетливо видно направление полета ракеты С-200, выпущенной сирийским комплексом ПВО, положение российского и израильских самолетов. При этом достаточно хорошо видно, что направление полета ракеты нацелено на израильский самолет", — указал Конашенков.

Где были израильские самолеты

Далее Конашенков продемонстрировал показатели индикатора, отображающего высоту и дальность воздушных объектов.

По состоянию на 22 часа 01 минуту 17 секунд 17 сентября три израильских самолета заняли зону дежурства в воздухе на высотах от 7 и выше километров, сказал Конашенков. Их положение на экране индикатора соответствовало номерам 045, 125 и 130.

Самолет Ил-20. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Тарасенков
Перейти в фотобанк
МИД обвинил израильских летчиков в непрофессионализме при инциденте с Ил-20

"Один израильский самолет с отметкой 149 в момент трагедии находился на высоте от 9 до 10 километров на одном азимуте с российским Ил-20, имеющим отметку 007, относительно направления полета зенитной ракеты. Здесь же зафиксировано обнаружение полета ракеты комплекса С-200 по израильскому F-16 с отметкой 149", — отметил представитель МО.

Конашенков также указал, что высота полета ракеты С-200 выше положения и израильского, и находящегося ниже него российского самолетов.

Перезахват цели

После этого он показал новый слайд, на котором было запечатлено фото с индикаторов по состоянию на 22 часа 02 минуты 07 секунд.

"В 22 часа 02 минуты головка самонаведения ракеты перезахватила цель с большей эффективной отражающей поверхностью и меньшей скоростью, которой являлся российский самолет Ил-20. Как видно, ракета, приближаясь к израильскому самолету, резко изменила направление полета и пошла на Ил-20", — сказал Конашенков.

На следующем слайде был зафиксирован момент поражения зенитной ракетой С-200 самолета Ил-20. "Время 22 часа 02 минуты 45 секунд", — сообщил Конашенков.

"Израильский F-16, укрывшийся от ракеты за российским Ил-20, остается в районе патрулирования западнее сирийского побережья", — подчеркнул он. По словам Конашенкова, остальные три израильских самолета в тот момент продолжали занимать зону дежурства в воздушном пространстве западнее побережья Латакии.

Что произошло после трагедии

На четвертом слайде Конашенков показал развитие воздушной обстановки после трагедии.

"Отметка от российского Ил-20 пропала с экрана. Однако хочу обратить ваше внимание, что израильские F-16 продолжают находиться в данном районе, причем один из них — в непосредственной близости к месту трагедии", — сказал он.

"Обратите внимание, номер данной воздушной цели израильского F-16 изменился. Это свидетельствует, что сразу после трагедии он резко поменял направление и высоту полета. Все это четко зафиксировано радиолокационными средствами С-400", — добавил Конашенков.

Не свидетельство, а доказательство

"Сегодняшние данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности", — сказал представитель Минобороны.

Конашенков подчеркнул, что провокационные действия истребителей ВВС Израиля вечером 17 сентября осуществлялись в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим не только военных, но и гражданских пассажирских самолетов.

"Поэтому все робкие заявления представителей израильского военного ведомства о якобы непричастности израильской стороны к трагедии с гибелью 15 российских военнослужащих являются ложными", — резюмировал он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Крушение самолёта Ил-20 ВКС России в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена