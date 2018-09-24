Россия учла последствия размещения комплексов С-300 в Сирии, заявили в СФ

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Размещение С-300 в Сирии позволит обеспечить безопасность российских военнослужащих, одновременно обеспечив сдерживание агрессии Израиля по отношению к САР, считает член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что планы Москвы поставлять сирийским войскам зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 будут означать "значительную эскалацию" ситуации в Сирии с российской стороны.

"Думаю, всем понятно, что это очень непростое решение о поставках в Сирию С-300 принималось Россией с учетом всех его возможных последствий. Задача номер один – обеспечение безопасности российских военных в Сирии и деэскалации в целом ситуации в стране. Вряд ли кто-то возьмет на себя смелость испытать на себе эффективность наших зенитно-ракетных комплексов", — сказал сенатор.

Кроме того, Клинцевич видит в этом решении еще один момент, не менее принципиальный: "поставка в Сирию наших комплексов С-300 может рассматриваться как предложение Израилю скорректировать свою политику по отношению к Сирии".

По его словам, атаки по территории Сирии, чем бы они не мотивировались, не разрешают, а создают проблемы. Именно из-за этого возможна дальнейшая эскалация, чем и пугает помощник президента США по национальной безопасности.

"Удары по Сирии – это точно не путь обеспечения безопасности Израиля", — заключил Клинцевич.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. В мае бывший министр обороны еврейского государства Моше Яалон подтвердил РИА Новости, что Израиль не хотел появления у Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 и использовал каналы взаимодействия, чтобы помешать поставкам. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил.

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