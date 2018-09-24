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Война в Сирии
Война в Сирии

Россия учла последствия размещения комплексов С-300 в Сирии, заявили в СФ

Сюжет:
Крушение самолета Ил-20 ВКС в Сирии (197)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкЗенитно-ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фотоЗенитно-ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Размещение С-300 в Сирии позволит обеспечить безопасность российских военнослужащих, одновременно обеспечив сдерживание агрессии Израиля по отношению к САР, считает член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
В Госдепе заявили, что поставка С-300 повысит риски эскалации в Сирии
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что планы Москвы поставлять сирийским войскам зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 будут означать "значительную эскалацию" ситуации в Сирии с российской стороны.

"Думаю, всем понятно, что это очень непростое решение о поставках в Сирию С-300 принималось Россией с учетом всех его возможных последствий. Задача номер один – обеспечение безопасности российских военных в Сирии и деэскалации в целом ситуации в стране. Вряд ли кто-то возьмет на себя смелость испытать на себе эффективность наших зенитно-ракетных комплексов", — сказал сенатор.

Кроме того, Клинцевич видит в этом решении еще один момент, не менее принципиальный: "поставка в Сирию наших комплексов С-300 может рассматриваться как предложение Израилю скорректировать свою политику по отношению к Сирии".

Зенитно-ракетная система С-300 ПМУ «Фаворит» в действии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Станавов
Поставки С-300 значительно повысят уровень систем ПВО Сирии, заявил эксперт
По его словам, атаки по территории Сирии, чем бы они не мотивировались, не разрешают, а создают проблемы. Именно из-за этого возможна дальнейшая эскалация, чем и пугает помощник президента США по национальной безопасности.

"Удары по Сирии – это точно не путь обеспечения безопасности Израиля", — заключил Клинцевич.

Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Нетаньяху заявил о росте рисков в регионе из-за поставки С-300 Сирии
Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Заряжание пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-300 на учениях ПВО в рамках маневров Восток-2018
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Сирийский эксперт: решение РФ по С-300 ударит по "длинным западным рукам"
Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. В мае бывший министр обороны еврейского государства Моше Яалон подтвердил РИА Новости, что Израиль не хотел появления у Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 и использовал каналы взаимодействия, чтобы помешать поставкам. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Крушение самолёта Ил-20 ВКС России в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
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