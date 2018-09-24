Поставки С-300 значительно повысят уровень систем ПВО Сирии, заявил эксперт

ДАМАСК, 24 сен – РИА Новости. Поставки Сирии систем С-300 значительно повысят уровень систем ПВО САР и угрозу вражеским самолетам, при этом Израиль и США не оставят попыток вторгнуться в сирийское воздушное пространство, заявил РИА Новости сирийский генерал в отставке, эксперт в военных и стратегических вопросах Мухаммад Аббас.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. В мае бывший министр обороны еврейского государства Моше Яалон подтвердил РИА Новости, что Израиль не хотел появления у Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 и использовал каналы взаимодействия, чтобы помешать поставкам. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил.

"Наличие систем С-300 означает повышение уровня сирийской системы ПВО, а также значительно большую угрозу для авиации противника и арабско-западной коалиции, продолжающей угрожать Сирии и пытающейся вторгнуться в ее воздушное пространство", — заявил Аббас.

"Старые ракеты, которые есть у Сирии – системы Квадрат, Волга, Печора (С-125 – ред.) и другие — продолжают работать несмотря на то, что произведены в 70-х, при этом сирийские солдаты совместно со всеми соратниками смогли развить старые системы до уровня современных", — заявил Аббас.

"Между ПВО России и ПВО Сирии есть взаимодополняемость, она стала очевидной. Это означает, что мы будем под единым общим руководством, поставив тем самым огневую преграду между сирийским воздушным пространством и всеми, кто хочет его атаковать. Наличие системы предупреждения, подавления сигналов, разведки, контроля, руководства и слежения, которую можно назвать системой C4 eye, означает повышение уровня системы ПВО и снижение вероятности американской атаки и способности Израиля и США угрожать сирийскому воздушному пространству", — заявил эксперт.

При этом он отметил, что в любом случае останутся своеобразные пробелы в воздушном пространстве Сирии, которые невозможно защитить системой ПВО, для защиты которых необходима координация ПВО Сирии и РФ.

"Ни одно государство не может полностью покрыть свою территорию. Вопрос здесь в том, сможет ли Израиль прорваться в сирийское воздушное пространство – это связано с электромагнитным покрытием. Израиль теперь постоянно будет искать пробелы и зоны, через которые можно проникнуть, пробраться или запустить через них ракеты", — заявил эксперт.

Он пояснил, что введение системы "свой-чужой" является значительным продвижением вперед в уровне ПВО Сирии.

По словам эксперта, система будет в большей степени автоматизированной, исключающей наличие людей в большинстве сфер ее работы. "Задачей людей будет лишь контроль, отслеживание и определение целей и вмешательство при необходимости в полностью цифровую систему", — отметил он.

"Эта система должна покрыть большую часть территории САР. Думаю, что она сможет обуздать присутствие Израиля и США на базе Танф, которое также представляет угрозу Сирии", — заявил эксперт. Он напомнил о присутствии США и на северо-востоке Сирии, что также представляет угрозу "РФ и Сирии и всем силам, борющимся с терроризмом".

Комментируя реакцию РФ на крушение Ил-20, эксперт отметил, что РФ при принятии таких решений действует с учетом интересов всего региона, а не только российского народа.

"Вопрос в том, ограничится ли Россия исключительно этой мерой – передачей С-300 Сирии… Шойгу говорил о системе подавления сигналов спутников, средств связи, систем связи боевых самолетов…. Однако это не означает, что у США нет других средств, проще говоря, систем, противодействующих системам подавления, или систем, подавляющих и эти системы", — пояснил эксперт. По его словам, будет наблюдаться своеобразная битва ученых умов РФ против ученых Израиля и США с попытками "взломать" систему ПВО Сирии.

"Такое противостояние – одно из средств цифровой, электромагнитной, кибервойны. Само понятие войны формируется сейчас на территории Сирии", — заявил Аббас.

Он также напомнил о дружбе РФ и Сирии, насчитывающей десятилетия, продолжающей развиваться по сей день в том числе благодаря сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

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