Нетаньяху заявил о росте рисков в регионе из-за поставки С-300 Сирии

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Между российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху состоялся телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с крушением российского самолета Ил-20 и поставку комплекса С-300 Сирии.

В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что в переговорах, которые прошли по инициативе израильской стороны, Нетаньяху еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих.

Сообщается, что стороны продолжили обсуждение обстоятельств крушения, учитывая, что информация, представленная израильскими военными об операции на территории Сирии, расходится с данными Министерства обороны.

"Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии", — подчеркивается в сообщении пресс-службы Кремля.

Российский лидер заявил, что Москва предприняла ряд действий по укреплению боевых возможностей ПВО Сирии, эти решения адекватны сложившейся ситуации и "направлены прежде всего на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом".

Премьер Израиля, в свою очередь, заявил в разговоре с Путиным, что запланированная передача зенитно-ракетного комплекса С-300 увеличит риски в регионе, сообщили в пресс-службе Нетаньяху.

Он также дал понять, что Израиль "продолжит защищать свою безопасность и интересы".

Нетаньяху выразил уверенность в достоверности расследования, проведенного израильскими военными, и возложил ответственность за катастрофу на сирийскую армию и Иран, "чья агрессия подрывает стабильность в регионе".

ПВО Сирии будет идентифицировать российские самолеты

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в ближайшие две недели Сирии передадут зенитно-ракетный комплекс С-300. Это должно было произойти еще в 2013 году, тогда поставку остановили по просьбе Израиля, добавил министр.

"Комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО", — сказал Шойгу.

Также министр сообщил журналистам, что командные пункты ПВО Сирии оборудуют автоматизированными системами управления, которые поставляются только в Вооруженные силы России. В результате будет гарантирована идентификация российских воздушных судов ПВО Сирии, подчеркнул Шойгу.

Кроме того, в прилегающих к арабской республике районах Средиземного моря будут подавлять спутниковую навигацию, радиолокационные системы и связь боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

Крушение Ил-20

Российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, который находился над Средиземным морем в 35 километрах от сирийского побережья, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

По данным российского Минобороны, Израиль уведомил российскую сторону об авиаударе за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 сбила ракета комплекса С-200 в 22:03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Всю полноту ответственности за катастрофу Москва возложила на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе.