Минобороны: F-16 сразу после крушения Ил-20 изменил направление полета

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Израильский истребитель сразу после трагедии с Ил-20 в Сирии резко поменял направление и высоту полета, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Как видно, ракета, приближаясь к израильскому самолету, резко изменила направление полета и пошла на Ил-20", — заявил Конашенков.

Он добавил, что на следующем слайде удалось зафиксировать момент поражения зенитной ракетой самолета Ил-20. "Израильский F-16, укрывшийся от ракеты за российским Ил-20, остается в районе патрулирования западнее сирийского побережья. Время 22 часа 2 минуты 45 секунд. Остальные три израильских самолета продолжают занимать зону дежурства в воздушном пространстве западнее побережья Латакии", — заявил он. Конашенков продемонстрировал слайд развития воздушной обстановки после трагедии.

"Отметка от российского Ил-20 пропала с экрана. Однако хочу обратить ваше внимание, что израильские F-16 продолжают находиться в данном районе. Причем один из них в непосредственной близости к месту трагедии", — подчеркнул он.

Конашенков обратил внимание на то, что номер данной воздушной цели израильского F-16 изменился. "Это свидетельствует, что сразу после трагедии он резко поменял направление и высоту полета. Все это четко зафиксировано радиолокационными средствами С-400", — отметил он.

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Российский Ил-20, который находился в 35 км от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22:03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе. По данным Минобороны, российская сторона уведомила Израиль о трагедии в 22:29, попросив убрать из зоны катастрофы истребители F-16, однако они продолжали находиться там, по данным радаров, до 22:40, а уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22:53, т.е. через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.

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