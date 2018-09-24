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Война в Сирии
Война в Сирии

Минобороны представило новые данные о крушении Ил-20

Сюжет:
Крушение самолета Ил-20 ВКС в Сирии (195)
(обновлено: 20:52 24.09.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСамолет радиоэлектронной разведки Ил-20Самолет радиоэлектронной разведки Ил-20
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минобороны представило дополнительные данные о крушении Ил-20, заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Самолет Ил-20. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Рыбальченко
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После Ил-20: Израилю придется доказать, что он ценит российские жизни

Новая информация по секундам отражает положение израильских самолетов и ракет комплекса С-200.

Данные получили с индикаторов пункта боевого управления системы С-400 с авиабазы "Хмеймим".

Траектория полета ракеты

Конашенков показал на специальном экране отметку ракеты С-200, выпущенной сирийскими ПВО. 

"Ей присвоен номер 158Б. Индекс Б обозначает воздушную цель, летящую по баллистической траектории с большой скоростью. Присвоение воздушным объектам номеров и буквенных индексов производится самостоятельно автоматизированной системой управления в зависимости от характеристик цели", — пояснил он.

На экране отчетливо видно, что направление полета ракеты С-200 нацелено на израильский самолет. 

Расположение самолетов

Также можно увидеть расположение российского и израильского самолетов. Отмечается, что F-16 был на а высоте от 9 до 10 километров на одном азимуте с Ил-20.

"Здесь же зафиксировано обнаружение полета ракеты комплекса С-200 по израильскому F-16 с отметкой 149. На левом экране видно, что высота полета ракеты С-200 выше положения и израильского, и находящегося ниже его российского самолета", — сказал представитель военного ведомства.

Израильский истребитель F-16. Архивное фото
© AP Photo / Baz Ratner
Прикрытие от ракеты. Как ВВС Израиля подставили российский Ил-20 под удар

По словам Конашенкова, затем, в 22.02 головка самонаведения ракеты перезахватила цель с большей эффективной отражающей поверхностью и меньшей скоростью, которой был Ил-20.

"Как видно, ракета, приближаясь к израильскому самолету, резко изменила направление полета и пошла на Ил-20", — отметил он.

Момент трагедии

Конашенков отметил, что пункту боевого управления удалось зафиксировать момент поражения зенитной ракетой самолета Ил-20.

"Израильский F-16, укрывшийся от ракеты за российским Ил-20, остается в районе патрулирования западнее сирийского побережья. Время 22 часа 2 минуты 45 секунд. Остальные три израильских самолета продолжают занимать зону дежурства в воздушном пространстве западнее побережья Латакии", — заявил он.

Представитель Минобороны отметил, что после крушения Ил-20 израильские F-16 продолжают находиться в зоне трагедии, причем один из них в непосредственной близости к месту попадания ракеты.

Он обратил внимание на то, что номер данной воздушной цели израильского самолета изменился.

"Это свидетельствует, что сразу после трагедии он резко поменял направление и высоту полета. Все это четко зафиксировано радиолокационными средствами С-400", — отметил Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что новые данные не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским Ил-20 в Сирии целиком лежит именно на ВВС Израиля.

Кроме того, он отметил, что "все робкие заявления" представителей израильского военного ведомства о якобы непричастности к трагедии с гибелью 15 российских военнослужащих являются ложными.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Крушение самолёта Ил-20 ВКС России в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии

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