Минобороны представило новые данные о крушении Ил-20

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минобороны представило дополнительные данные о крушении Ил-20, заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Новая информация по секундам отражает положение израильских самолетов и ракет комплекса С-200.

Данные получили с индикаторов пункта боевого управления системы С-400 с авиабазы "Хмеймим".

Траектория полета ракеты

Конашенков показал на специальном экране отметку ракеты С-200, выпущенной сирийскими ПВО.

"Ей присвоен номер 158Б. Индекс Б обозначает воздушную цель, летящую по баллистической траектории с большой скоростью. Присвоение воздушным объектам номеров и буквенных индексов производится самостоятельно автоматизированной системой управления в зависимости от характеристик цели", — пояснил он.

На экране отчетливо видно, что направление полета ракеты С-200 нацелено на израильский самолет.

Расположение самолетов

Также можно увидеть расположение российского и израильского самолетов. Отмечается, что F-16 был на а высоте от 9 до 10 километров на одном азимуте с Ил-20.

"Здесь же зафиксировано обнаружение полета ракеты комплекса С-200 по израильскому F-16 с отметкой 149. На левом экране видно, что высота полета ракеты С-200 выше положения и израильского, и находящегося ниже его российского самолета", — сказал представитель военного ведомства.

По словам Конашенкова, затем, в 22.02 головка самонаведения ракеты перезахватила цель с большей эффективной отражающей поверхностью и меньшей скоростью, которой был Ил-20.

"Как видно, ракета, приближаясь к израильскому самолету, резко изменила направление полета и пошла на Ил-20", — отметил он.

Момент трагедии

Конашенков отметил, что пункту боевого управления удалось зафиксировать момент поражения зенитной ракетой самолета Ил-20.

"Израильский F-16, укрывшийся от ракеты за российским Ил-20, остается в районе патрулирования западнее сирийского побережья. Время 22 часа 2 минуты 45 секунд. Остальные три израильских самолета продолжают занимать зону дежурства в воздушном пространстве западнее побережья Латакии", — заявил он.

Представитель Минобороны отметил, что после крушения Ил-20 израильские F-16 продолжают находиться в зоне трагедии, причем один из них в непосредственной близости к месту попадания ракеты.

Он обратил внимание на то, что номер данной воздушной цели израильского самолета изменился.

"Это свидетельствует, что сразу после трагедии он резко поменял направление и высоту полета. Все это четко зафиксировано радиолокационными средствами С-400", — отметил Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что новые данные не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским Ил-20 в Сирии целиком лежит именно на ВВС Израиля.

Кроме того, он отметил, что "все робкие заявления" представителей израильского военного ведомства о якобы непричастности к трагедии с гибелью 15 российских военнослужащих являются ложными.