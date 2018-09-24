Израиль намерен продолжить координацию военных с Россией

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сен — РИА Новости. Израиль и Россия после трагического инцидента с Ил-20 продолжат диалог экспертов и координацию действий своих военных, сообщила пресс-служба главы израильского правительства Беньямина Нетаньяху после его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Была достигнута договоренность о продолжении диалога профессиональных команд и координации между вооруженными силами по военным каналам", — сказано в сообщении.

Источник в канцелярии премьер-министра пояснил РИА Новости, что речь идет о сотрудничестве специалистов двух стран в расследовании гибели российского самолета-разведчика и координации военными своих действий в Сирии.

Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить их от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии, где израильтяне регулярно атакуют объекты военного присутствия Ирана и его сателлитов.

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