Нетаньяху в беседе с Путиным отверг обвинения в причастности к гибели Ил-20

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил уверенность в достоверности израильской версии гибели Ил-20 и возложил ответственность за трагический инцидент на Сирию и Иран, сообщила пресс-служба главы израильского правительства.
"Премьер-министр выразил уверенность в достоверности расследования, проведенного Армией обороны Израиля, и его результатов", — сказано в сообщении.
Нетаньяху повторил, что ответственность за инцидент лежит на сирийской армии и Иране, "чья агрессия подрывает стабильность" в регионе.
Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.