Нетаньяху позвонил Путину после решения о поставках С-300 Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, что готовящаяся передача Сирии зенитного ракетного комплекса С-300 увеличит "риски в регионе", сообщила пресс-служба главы правительства.

"Премьер-министр заявил, что передача передовых вооружений в безответственные руки увеличит риски в регионе", — сказано в сообщении.

Нетаньяху также дал понять, что Израиль "продолжит защищать свою безопасность и интересы", имея, вероятно, в виду военные операции на территории Сирии.