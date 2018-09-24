Израильские летчики сознательно шли на провокацию в Сирии, заявил Бондарев

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Израильские летчики знали, что по ним работает С-200 ПВО Сирии, и если они не отвернули, значит преднамеренно шли на провокацию с российским Ил-20, заявил журналистам в понедельник глава оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев.

"У пилотов есть информация в кабине самолёта, что его облучают, то есть по нему работает комплекс. То ли он действует в системе обнаружения, то ли в режиме сопровождения, то ли в режиме пуска. И лётчики ВВС Израиля должны были знать, что по ним работает С-200 ПВО Сирии и обязаны были отвернуть самолёт в процессе обнаружения", — сказал Бондарев.

Но поскольку они не сделали этого, напрашивается вывод, что "они специально шли в зону поражения и подставили наш самолёт", подчеркнул сенатор. "Поэтому наши действия, которые сейчас будут вестись по защите российского военного контингента, являются ответом на их недружественные шаги", — сказал парламентарий.

Бондарев рассказал, что как лётчик, руководивший противовоздушной обороной страны, знает, что такое комплексы С-300, о поставках которых в Сирию заявила Россия.

"Мы ни на кого не нападем, никому не угрожаем, но я никому не советую оказаться в зоне поражения этих ЗРК. Мы допускали всё и вся на территории Сирии тогда, когда велась борьба против террористов. Но коль начали действовать против нас, мы должны защититься от дальнейших враждебных шагов", — подчеркнул он.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300.

После этого председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС Виктор Бондарев отметил, что Россия может поставить сирийской армии более одной батареи этой системы.