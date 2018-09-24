Израильские летчики сознательно шли на провокацию в Сирии, заявил Бондарев

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Израильские летчики знали, что по ним работает С-200 ПВО Сирии, и если они не отвернули, значит преднамеренно шли на провокацию с российским Ил-20, заявил журналистам в понедельник глава оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев.
Но поскольку они не сделали этого, напрашивается вывод, что "они специально шли в зону поражения и подставили наш самолёт", подчеркнул сенатор. "Поэтому наши действия, которые сейчас будут вестись по защите российского военного контингента, являются ответом на их недружественные шаги", — сказал парламентарий.
Бондарев рассказал, что как лётчик, руководивший противовоздушной обороной страны, знает, что такое комплексы С-300, о поставках которых в Сирию заявила Россия.
"Мы ни на кого не нападем, никому не угрожаем, но я никому не советую оказаться в зоне поражения этих ЗРК. Мы допускали всё и вся на территории Сирии тогда, когда велась борьба против террористов. Но коль начали действовать против нас, мы должны защититься от дальнейших враждебных шагов", — подчеркнул он.
После этого председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС Виктор Бондарев отметил, что Россия может поставить сирийской армии более одной батареи этой системы.
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