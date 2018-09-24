В Сирию могут послать больше одной батареи С-300, заявил Бондарев

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Поставка комплексов С-300 в Сирии позволит усилить противовоздушную оборону авиабазы Хмеймим и защиту российских военнослужащих, возможно, эта батарея будет не единственной, которую перенесут туда в ближайшее время, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС Виктор Бондарев.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

"На наш самолет было совершено коварное, вероломное нападение, спровоцированное израильской стороной. И сейчас не мы, а они должны переживать о том, чтобы сохранить нормальные отношения с нами и с Сирией", — сказал журналистам сенатор, отметив, что Россия и правительственная армия Сирии уничтожают террористов, а Израиль — сирийские объекты.

"Размещение батареи С-300 укрепит противовоздушную оборону авиабазы Хмеймим, а значит, защиту наших военнослужащих. Возможно, эта батарея будет не единственной, которую перенесут туда в ближайшее время", — отметил Бондарев.

Он подчеркнул, что там уже есть более совершенная версия комплекса – С-400, а также "Панцирь-С1", которые прекрасно справляются со своими задачами и которым никто не ставил задачу по противодействию израильским ВВС. "Израильские ВВС работали прежде в унисон с нами, предупреждая о действиях, которые собираются предпринять. Но крайний инцидент, то, как они себя повели, категорически противоречит всем договорённостям", — сказал парламентарий.

Он отметил, что российская сторона будет более тщательно подходить к обеспечению безопасности своего военного контингента в Сирии, принимая контрмеры в случае враждебных или подозрительных действий. Комплексам С-400 "мы никогда не давали команду прикрывать территорию Сирии в случаях, когда велась борьба действительно против террористов", пояснил он.

"Но после того, что совершили израильтяне, мы снимаем с себя все обязанности по обеспечению безопасности в воздушном пространстве в Сирии. К тому же напомню, что Израиль не является нашим союзником, как Турция и Иран (сочинские соглашения), израильтяне просто так называемые партнёры", — заключил глава комитета СФ.

Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. В мае бывший министр обороны еврейского государства Моше Яалон подтвердил РИА Новости, что Израиль не хотел появления у Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 и использовал каналы взаимодействия, чтобы помешать поставкам. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил.

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября у побережья Средиземного моря при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района и не сообщив о местонахождении F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии. Погибли 15 российских военнослужащих.

Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение об ударе. Израиль отрицает свою вину в инциденте. В Тель-Авиве утверждают, что в момент, когда Ил-20 был сбит, израильские самолеты уже находились в израильском воздушном пространстве.