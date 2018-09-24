Путин в телефонном разговоре с Нетаньяху обсудил трагедию с Ил-20

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого президент РФ заявил, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии с Ил-20, сообщила пресс служба президента РФ.

"Продолжено обсуждение обстоятельств случившегося с учетом того, что представленная израильскими военными информация об операции их авиации над сирийской территорией расходится с выводами Минобороны России. Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр Израиля еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих, находившихся на борту сбитого 17 сентября в Сирии российского самолета Ил-20.

Добавляется, что Путин акцентировал, что принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО – адекватны сложившейся ситуации и направлены, прежде всего, на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.