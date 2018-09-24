Посол Сирии заявил, что С-300 нужны стране для защиты от агрессии Израиля

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Комплексы С-300 нужны для защиты Сирии от агрессивных действий Израиля, они подведут черту под его "наглым поведением", заявил РИА Новости посол САР в России Рияд Хаддад.

"Вначале позвольте выразить соболезнование в связи с гибелью российских военных в авиакатастрофе самолета Ил-20, которые пожертвовали собой в результате наглого поведения Израиля и его агрессии на сирийскую землю, которая нацелена на научные центры и гражданские объекты. Это подтверждает государственный терроризм государства Израиль. После того, как оно до этого оказывало всяческую логистическую и военную помощь террористическим группировкам, чтобы они не потерпели поражение в Сирии", — заявил Хаддад.

По его словам, "чтобы ответить на эти агрессивные действия, Сирия имеет право защищать свою территорию и себя и использовать все средства для этого". "Отсюда вытекает важность того, чтобы получить С-300 от наших российских друзей, для того, чтобы подвести черту под этими вражескими действиями Израиля", — заявил посол Сирии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Шойгу заявил о поставках С-300 сирийцам в связи с атакой на российский Ил-20

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября у побережья Средиземного моря при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района и не сообщив о местонахождении F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии. Погибли 15 российских военнослужащих. Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение об ударе. Израиль отрицает свою вину в инциденте. В Тель-Авиве утверждают, что в момент, когда Ил-20 был сбит, израильские самолеты уже находились в израильском воздушном пространстве.