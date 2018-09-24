РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Поставка С-300 Сирии позволит защитить всю ее территорию, считает эксперт

Сюжет:
Крушение самолета Ил-20 ВКС в Сирии (180)
06921
© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкЗенитно-ракетная система С-300. Архивное фотоЗенитно-ракетная система С-300. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк

КАИР, 24 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Решение России после трагедии с Ил-20 поставить Сирии зенитные ракетные комплексы С-300 позволит в будущем защитить не только районы дислокации российских военных, но и всю сирийскую территорию, считает член комитета по обороне и национальной безопасности парламента Египта генерал Хамди Бахет.

Истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Принятые после гибели Ил-20 меры охладят "горячие головы", заявил Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

"Ситуация в Сирии становится все более запутанной, обстановка с безопасностью и стабильностью переживает все новые кризисы. Это и скандалы с химическим оружием, и террористические и другие вооруженные группировки, которые финансируются иностранными государствами и орудуют на сирийской территории. Это и трагедия с российским военным самолетом. Необходимо признать, что сирийское воздушное пространство открыто, в том числе для израильской военной авиации. От этой ситуации и пострадали российские военные силы в Сирии", — сказал египетский генерал РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что налицо хаос в сирийском воздушном пространстве, которое недостаточно контролируется, что и привело в итоге к инциденту с российским самолетом.

"Система сирийской противовоздушной обороны не смогла определить разницы между израильскими военными самолетами и российским самолетом", — сказал собеседник агентства.

По его словам, решение обеспечить Сирию комплексами С-300 внесет свой вклад в противодействие постоянным воздушным атакам Израиля.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Россия вынуждена ответить на действия Израиля в Сирии, заявил Шойгу
"Заявление России указывает на то, что сирийское правительство получит одни из самых современных систем, которые будут покрывать всю сирийскую территорию, не ограничиваясь районами дислокации российских военных. Любая авиация, которая будет расценена сирийскими военными силами как вражеская, станет целью таких современных систем противовоздушной обороны", — сказал он.

По словам члена комитета по обороне египетского парламента, Россия приняла подобное решение, "безусловно, после тщательного изучения всей ситуации". Бахет выразил мнение, что Израиль будет по дипломатическим каналам "гасить напряженность в отношениях с Россией, но в то же время попытается воспользоваться ситуацией и получить от Соединенных Штатов Америки более современное вооружение для своей армии".

Крушение самолёта Ил-20 ВКС России в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Госдуме прокомментировали поставку в Сирию комплексов С-300
Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе. По данным Минобороны, российская сторона уведомила Израиль о трагедии в 22.29, попросив убрать из зоны катастрофы истребители F-16, однако они продолжали находиться там, по данным радаров, до 22.40, а уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена