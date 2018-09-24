Поставка С-300 Сирии позволит защитить всю ее территорию, считает эксперт

КАИР, 24 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Решение России после трагедии с Ил-20 поставить Сирии зенитные ракетные комплексы С-300 позволит в будущем защитить не только районы дислокации российских военных, но и всю сирийскую территорию, считает член комитета по обороне и национальной безопасности парламента Египта генерал Хамди Бахет.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

"Ситуация в Сирии становится все более запутанной, обстановка с безопасностью и стабильностью переживает все новые кризисы. Это и скандалы с химическим оружием, и террористические и другие вооруженные группировки, которые финансируются иностранными государствами и орудуют на сирийской территории. Это и трагедия с российским военным самолетом. Необходимо признать, что сирийское воздушное пространство открыто, в том числе для израильской военной авиации. От этой ситуации и пострадали российские военные силы в Сирии", — сказал египетский генерал РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что налицо хаос в сирийском воздушном пространстве, которое недостаточно контролируется, что и привело в итоге к инциденту с российским самолетом.

"Система сирийской противовоздушной обороны не смогла определить разницы между израильскими военными самолетами и российским самолетом", — сказал собеседник агентства.

По его словам, решение обеспечить Сирию комплексами С-300 внесет свой вклад в противодействие постоянным воздушным атакам Израиля.

"Заявление России указывает на то, что сирийское правительство получит одни из самых современных систем, которые будут покрывать всю сирийскую территорию, не ограничиваясь районами дислокации российских военных. Любая авиация, которая будет расценена сирийскими военными силами как вражеская, станет целью таких современных систем противовоздушной обороны", — сказал он.

По словам члена комитета по обороне египетского парламента, Россия приняла подобное решение, "безусловно, после тщательного изучения всей ситуации". Бахет выразил мнение, что Израиль будет по дипломатическим каналам "гасить напряженность в отношениях с Россией, но в то же время попытается воспользоваться ситуацией и получить от Соединенных Штатов Америки более современное вооружение для своей армии".

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе. По данным Минобороны, российская сторона уведомила Израиль о трагедии в 22.29, попросив убрать из зоны катастрофы истребители F-16, однако они продолжали находиться там, по данным радаров, до 22.40, а уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.

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