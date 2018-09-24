Поставка С-300 Сирии позволит защитить всю ее территорию, считает эксперт

КАИР, 24 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Решение России после трагедии с Ил-20 поставить Сирии зенитные ракетные комплексы С-300 позволит в будущем защитить не только районы дислокации российских военных, но и всю сирийскую территорию, считает член комитета по обороне и национальной безопасности парламента Египта генерал Хамди Бахет.
"Ситуация в Сирии становится все более запутанной, обстановка с безопасностью и стабильностью переживает все новые кризисы. Это и скандалы с химическим оружием, и террористические и другие вооруженные группировки, которые финансируются иностранными государствами и орудуют на сирийской территории. Это и трагедия с российским военным самолетом. Необходимо признать, что сирийское воздушное пространство открыто, в том числе для израильской военной авиации. От этой ситуации и пострадали российские военные силы в Сирии", — сказал египетский генерал РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что налицо хаос в сирийском воздушном пространстве, которое недостаточно контролируется, что и привело в итоге к инциденту с российским самолетом.
"Система сирийской противовоздушной обороны не смогла определить разницы между израильскими военными самолетами и российским самолетом", — сказал собеседник агентства.
По его словам, решение обеспечить Сирию комплексами С-300 внесет свой вклад в противодействие постоянным воздушным атакам Израиля.
По словам члена комитета по обороне египетского парламента, Россия приняла подобное решение, "безусловно, после тщательного изучения всей ситуации". Бахет выразил мнение, что Израиль будет по дипломатическим каналам "гасить напряженность в отношениях с Россией, но в то же время попытается воспользоваться ситуацией и получить от Соединенных Штатов Америки более современное вооружение для своей армии".
Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.
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