Сенатор Клинцевич назвал передачу С-300 Сирии вынужденным шагом

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Решение России передать Сирии комплексы С-300 является вынужденным шагом после инцидента с Ил-20 и отказом Израиля признать свою вину, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

"Понятно, что этот шаг России непосредственно связан с крушением Ил-20 и нежеланием Израиля признать свою вину за трагедию в сирийском небе. Причем израильские военные только подливают масла в огонь, заявляя, что будут продолжать наносить удары по Сирии. Словом, нет никаких гарантий, что подобное больше не повторится", — сказал сенатор журналистам.

По его словам, поставка С-300 в Сирию — "шаг вынужденный".

"У нас нет иного выбора. Мы ждали до последнего, рассчитывая на понимание со стороны Израиля. Увы, не случилось", — заключил Клинцевич.

Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. В мае бывший министр обороны еврейского государства Моше Яалон подтвердил РИА Новости, что Израиль не хотел появления у Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 и использовал каналы взаимодействия, чтобы помешать поставкам. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил.

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