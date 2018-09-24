Путин и Асад обсудили по телефону соглашение по Идлибу

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

ДАМАСК, 24 сен — РИА Новости. Пресс-служба президента Сирии Башара Асада сообщила, что сирийский лидер обсудил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным соглашение по созданию демилитаризованной зоны в провинции Идлиб и выразил соболезнования в связи с крушением военного самолёта Ил-20.

"Президент Башар Асад провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, они обсудили последние политические события и соглашение по Идлибу, а также способ его реализации", — сообщает пресс-Служба.

"Асад выразил соболезнования Путину и российскому народу в связи с крушением военного самолёта Ил-20, которое привело к гибели находившихся на его борту российских военных героев, выполнявших благородную боевую задачу по борьбе с терроризмом в Сирии", — говорится в сообщении.

Ранее Асад направил телеграмму Путину в связи с крушением Ил-20.

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