МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал оправданной и необходимой мерой решение Минобороны РФ поставить Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300 после инцидента с российским самолетом Ил-20.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что РФ в течение двух недель передаст Сирии современный комплекс ПВО С-300.

"С-300, мы понимаем, это высокоточное, эффективное оружие ПВО по борьбе с воздушными целями противника. Конечно же, эта ответная мера по обеспечению безопасности наших военнослужащих на территории САР, выполняющих задачи по борьбе с терроризмом. Эта мера оправдана, необходима, я думаю, решение правильное", — заявил Швыткин РИА Новости.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе. По данным Минобороны, российская сторона уведомила Израиль о трагедии в 22.29, попросив убрать из зоны катастрофы истребители F-16, однако они продолжали находиться там, по данным радаров, до 22.40, а уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.

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