МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал оправданной и необходимой мерой решение Минобороны РФ поставить Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300 после инцидента с российским самолетом Ил-20.
"С-300, мы понимаем, это высокоточное, эффективное оружие ПВО по борьбе с воздушными целями противника. Конечно же, эта ответная мера по обеспечению безопасности наших военнослужащих на территории САР, выполняющих задачи по борьбе с терроризмом. Эта мера оправдана, необходима, я думаю, решение правильное", — заявил Швыткин РИА Новости.
Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.
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