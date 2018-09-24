В посольстве Израиля не комментируют намерение России поставить С-300 Сирии

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Посольство Израиля в РФ не комментирует заявление министра обороны России Сергея Шойгу о намерении Москвы поставить Дамаску комплекс С-300, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Алекс Гандлер.

В понедельник Шойгу заявил, что РФ в течение двух недель передаст Сирии современный комплекс ПВО С-300. По словам министра, Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

"Мы не комментируем", — сказал Гандлер.