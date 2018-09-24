В Госдуме прокомментировали поставку в Сирию комплексов С-300

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Современный зенитный ракетный комплекс С-300, который РФ поставит Сирии, будет сдерживающим фактором для иностранных государств, намеревающихся наносить удары по Сирии, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что РФ в течение двух недель передаст Сирии современный комплекс ПВО С-300.

"Не должны воздушные иностранные суда военные, которые пересекают границу Сирии с непонятными намерениями, чувствовать себя безнаказанно. Они должны понимать, что в любой момент по ним может быть нанесен удар, они будут находиться под прицелом в случае угрозы нашим военным. Это будет одним из сдерживающих факторов для преступной деятельности со стороны государств, которые наносят удары по (САР) или планируют это сделать", — заявил РИА Новости Швыткин.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе. По данным Минобороны, российская сторона уведомила Израиль о трагедии в 22.29, попросив убрать из зоны катастрофы истребители F-16, однако они продолжали находиться там, по данным радаров, до 22.40, а уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.