Турция намерена создать в Сирии зону безопасности к востоку от Евфрата

АНКАРА, 24 сен — РИА Новости. Турция очистила от террористов территорию в Сирии площадью четыре тысячи квадратных километров и создала там зону безопасности, аналогичные шаги будут предприняты к востоку от Евфрата, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе визита в США.

Ранее Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

"Вы можете спросить: откуда PYD (сирийская курдская партия "Демократический союз") и YPG, то есть ответвления РПК, изыскивают ресурсы, оружие, деньги? Ранее Турция заявляла, что уничтожит террористический коридор на севере Сирии, и поэтому вошла в Джераблус, Африн, вошла в Эль-Баб. Но, к сожалению, в то же время наши стратегические союзники предпринимают иные шаги. Туда было отправлено 18 тысяч грузовиков и три тысячи самолетов с оружием и боеприпасами… Мы очистили от террористов территорию в Сирии площадью четыре тысячи квадратных километров и создали там зону безопасности, продолжим это также на востоке от Евфрата", — сказал Эрдоган, выступая на ужине, организованном фондом TÜRKEN в Нью-Йорке. Его cлова приводит агентство Anadolu.

Он отметил, что Турция ведет дипломатическую деятельность для урегулирования сирийского конфликта. "Процесс, начатый с Россией и Ираном, с которыми мы серьезно расходимся во мнениях, помог решить ряд проблем сирийцев. В Идлибе… мы использовали все возможности для предотвращения массового убийства", — сказал Эрдоган.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече 17 сентября в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>