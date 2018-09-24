Пентагон: коалиция США не вывозила боевиков ИГ* из провинции Дейр-эз-Зор

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США не вывозила из сирийской провинции Дейр-эз-Зор боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, заявил в понедельник РИА Новости представитель Пентагона подполковник Кон Фолкнер.

Ранее агентство SANA сообщило, что коалиция высадила десант в районе деревни аль-Мурашида на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, где сосредоточены ИГ*, и вывезла "чиновников" террористической группировки в неизвестном направлении.

"Коалиция из 77 членов остается нацеленной на уничтожение остатков ИГ* в Сирии и достижение их поражения по всему миру, а не на их транспортировку ", — сказал Фолкнер.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия властей страны. Россия с 2015 года проводит операцию против террористов в Сирии по запросу Дамаска.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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