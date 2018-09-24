Промышленный кластер в Хомсе восстанавливает довоенные объемы производства

ХОМС (Сирия), 24 сен — РИА Новости. Индустриальный город Хассия в провинции Хомс, третья по величине промзона Сирии, постепенно восстанавливает довоенные объемы производства.
"Территория индустриального города занимает 2,5 тысячи гектаров. Всего здесь работает 23 тысячи человек. Промышленная зона делится на четыре части — пищевую, химическую, текстильную и машиностроительную", — рассказал журналистам директор промзоны Бессам Мансур. По его словам, во время войны производство здесь практически не останавливалось, хотя боевики были буквально в нескольких километрах от Хассии, они не смогли ее захватить благодаря усилиям сирийской армии и российских военных.
Мансур отметил, что сейчас идет постепенное восстановление довоенных объемов производства. Вся продукция Хассии поставляется в основном на внутренний рынок Сирии, однако есть и экспортные статьи, например, текстиль и соки отсюда идут в Россию.
Мухаммед Махмуд бежал из родного города Растан, когда туда пришли боевики, и устроился на этот завод. "Работу было найти не трудно. Она не очень сложная, в месяц я получаю 50 тысяч лир. Конечно, этого недостаточно, чтобы полноценно кормить семью, но мы справляемся", — сказал он.
Предприятие "Краски и ткани" переехало в Хассию из Алеппо. "Сюда приходит чистая ткань, в день мы красим примерно 1 тонну материала и отправляем его на фабрики по пошиву одежды. Краска из Восточной Азии, есть и из России. Когда в Алеппо пришла война, мы перенесли сюда часть производства. Фабрика в Алеппо разрушена, сейчас мы планируем дальше развивать производство здесь и восстанавливать там", — рассказал директор предприятия Хасан Мухаммед аль-Халаф.
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