Промышленный кластер в Хомсе восстанавливает довоенные объемы производства

ХОМС (Сирия), 24 сен — РИА Новости. Индустриальный город Хассия в провинции Хомс, третья по величине промзона Сирии, постепенно восстанавливает довоенные объемы производства.

Индустриальный город Хассия является третьим по величине промышленным кластером Сирии после сильно пострадавших от войны аналогичных промзон в Алеппо и Дейр-эз-Зоре. Хассию начали строить под Хомсом в 1995 году, сейчас здесь расположено 980 предприятий, однако работают из них пока только 230. Некоторые фабрики начали строить непосредственно во время войны, также здесь есть предприятия, переехавшие из Алеппо — промышленной столицы Сирии.

"Территория индустриального города занимает 2,5 тысячи гектаров. Всего здесь работает 23 тысячи человек. Промышленная зона делится на четыре части — пищевую, химическую, текстильную и машиностроительную", — рассказал журналистам директор промзоны Бессам Мансур. По его словам, во время войны производство здесь практически не останавливалось, хотя боевики были буквально в нескольких километрах от Хассии, они не смогли ее захватить благодаря усилиям сирийской армии и российских военных.

Мансур отметил, что сейчас идет постепенное восстановление довоенных объемов производства. Вся продукция Хассии поставляется в основном на внутренний рынок Сирии, однако есть и экспортные статьи, например, текстиль и соки отсюда идут в Россию.

"Средневосточный завод растительных масел" на территории промышленного города начал работу в 2007 году. Он не останавливал производство во время войны, хотя и потерял зарубежные рынки сбыта. "В день мы производим 200 тонн подсолнечного и соевого масла. До войны мы поставляли его в Ирак и Иорданию, но сейчас масло продается только в Сирии. На сегодняшний день мы планируем возобновить поставки в эти страны, а также в Ливан", — рассказал директор завода Зияд Зарур. По его словам, на предприятии работает 220 человек, примерно 20% сотрудников являются беженцами.

Мухаммед Махмуд бежал из родного города Растан, когда туда пришли боевики, и устроился на этот завод. "Работу было найти не трудно. Она не очень сложная, в месяц я получаю 50 тысяч лир. Конечно, этого недостаточно, чтобы полноценно кормить семью, но мы справляемся", — сказал он.

Мукомольный комбинат работает в Хассии с 2009 года. Здесь производится мука из пшеницы, которая также пока идет только на внутренний рынок. "Мы ежедневно производим по 315 тонн пшеничной муки. Делаем три вида: для лепешек, "западного" хлеба и арабских сладостей", — рассказал директор предприятия Рагеб Магдиссия. Зерно при этом, по его словам, поставляется сюда из России и Украины.

Предприятие "Краски и ткани" переехало в Хассию из Алеппо. "Сюда приходит чистая ткань, в день мы красим примерно 1 тонну материала и отправляем его на фабрики по пошиву одежды. Краска из Восточной Азии, есть и из России. Когда в Алеппо пришла война, мы перенесли сюда часть производства. Фабрика в Алеппо разрушена, сейчас мы планируем дальше развивать производство здесь и восстанавливать там", — рассказал директор предприятия Хасан Мухаммед аль-Халаф.

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