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Война в Сирии
Война в Сирии

Армия Израиля не согласилась с докладом Минобороны о сбитом Ил-20‍

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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкФрагмент инфографики на экране во время специального брифинга министрства обороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья СирииФрагмент инфографики на экране во время специального брифинга министрства обороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. ВВС Израиля не пытались спрятаться за Ил-20 ВКС России при выполнении операции в Сирии и своевременно предупредили о ней российских военных, заявили в израильской армии.
Пресс-релиз опубликовали вскоре после заявления министерства обороны, в котором Россия возложила на Израиль ответственность за гибель самолета-разведчика с 15 членами экипажа. В нем руководство израильской армии призвало продолжать "деконфликтоционную" координацию с россиянами в ходе военных действий Сирии, которые в Тель-Авиве прекращать не намерены.

Самолет радиоэлектронной разведки Ил-20. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Минобороны подтвердило неопровержимость данных по Ил-20
"Исчерпывающие, точные и фактические детали известны соответствующим профессионалам в российских вооруженных силах, и они ясно свидетельствуют, что деконфликтационный механизм был задействован в релевантное время, как он используется последние два с половиной года, и ВВС Израиля не прятались ни за каким самолетом", — отмечается в заявлении.

Армия Израиля подчеркнула, что в момент, когда Ил-20 сбила сирийская зенитная ракета, израильские самолеты уже находились в воздушном пространстве своей страны, завершив бомбардировку намеченных целей в провинции Латакия. Израильские данные о произошедшем передал российской стороне командующий ВВС еврейского государства Амикам Норкин, который прибыл в Москву в четверг.

С осени 2015 года между Россией и Израилем действует механизм коммуникаций, который позволяет оградить стороны от случайных столкновений и иных опасных инцидентов во время операция в Сирии, где израильтяне регулярно атакуют объекты военного присутствия Ирана и его союзников. В Израиле заверяют, что и в понедельник они оповестили российских военных о налете на Сирии значительно раньше, чем за минуту до начала налета, как утверждает Москва.

"Безопасность и благополучие российских военных, которые действуют в Сирии, — это центральный компонент при утверждении любой операции командованием Армии обороны Израиля и руководством страны. Армия обороны Израиля продолжит принимать для достижения этой цели все необходимые меры, как это было до сего дня", — отметили военные.

В Израиле назвали сохранение координации общим интересом для обоих государств, при этом подчеркнув, что не намерены отказываться от операций в Сирии.

"Армия обороны Израиля продолжит действовать, согласно распоряжениям правительства страны, против непрекращающихся попыток Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии и оснастить террористическую организацию "Хезболлах" летальным и точным вооружением", — отмечается в сообщении.

Самолет Ил-20. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Тарасенков
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Эксперты оценили перспективы отношений РФ и Израиля после крушения Ил-20
По словам израильской стороны, на атакованном ей объекте в Латакии хранилось оборудование для производства вооружений, которые Иран намеревался передать своим ливанским союзникам.

Ил-20 российских ВКС был сбит 17 сентября при возвращении на базу Хмейми в 35 километрах от побережья Средиземного моря. В это же время четыре истребителя F-16  ВВС Израиля нанесли удары по сирийским объектам в Латакии. По данным минобороны, Тель-Авив уведомил российскую сторону о проводимой операции лишь за одну минуту до атаки, введя в заблуждение в отношении района удара и не проинформировав о местонахождении F-16. Как заявили в российском оборонном ведомстве, израильские летчики прикрывались российским Ил-20 и подставили его под удар ПВО Сирии. Самолет был сбит ракетой комплекса С-200 в 22:03. Погибли 15 российских военных.

Минобороны России возложило всю полноту ответственности на Израиль. По данным министерства, российская сторона уведомила израильтян о трагедии в 22:29, попросив убрать самолеты из зоны аварии, однако F-16  оставались в этом районе до 22:40. Изариль сообщил о том, что самолеты покинули зону только в 22:53 – через 50 минут после попадания ракеты в российский самолет.

Крушение самолёта Ил-20 ВКС России в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
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Война в Сирии
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
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el-gagarin
За минуту предупредили... Спасибо надо сказать? Выкручиваются, лучше бы извинились, но нет, шестерки штатовские.
03:09
24.09.2018
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Viktor Molosnikov
Когда израилитяне перестанут врать?
02:42
24.09.2018
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el-gagarin
Viktor Molosnikov, когда на Земле будет Рай Божий. Все врут всегда.
03:06
24.09.2018
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