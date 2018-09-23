Хейли назвала уход Асада "вопросом времени"

ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. США не стремятся сместить президента Сирии Башара Асада, но его уход – вопрос времени, заявила в воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли.CBS.
Эта позиция США уже давно остается неизменной, но заявление прозвучало накануне начала недели высокого уровня Генассамблеи ООН, а также на фоне ситуации вокруг Идлиба.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.
О том, что боевики готовятся к новой провокации с инсценировкой химической атаки, которая послужит поводом для ракетных ударов США и их союзников, еще в августе заявлял официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Позже в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что террористы в Сирии готовятся реально применить отравляющие вещества на основе хлора против участников постановочной съемки, чтобы затем обвинить в химической атаке правительственную армию. Боевики доставили две емкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для "натуральности" съемок провокации с химатакой, чтобы потом все отснятые видео передать в редакции телеканалов, отмечали в центре.
В минувшую пятницу сирийское агентство SANA опубликовало видео инсценировок якобы химической атаки в сирийской провинции Идлиб, которые подготовили "Белые каски" для обвинения в атаке армии САР, однако видео через несколько минут было удалено с сервиса Youtube.
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